為何伊朗一對母女被人潑乳酪後 反而被捕？

重點 在網上瘋傳的一段視頻中可見一名男子將乳酪潑向兩名露出頭髮的女子。

據報道，有關當局已對這名男子和兩名女子發出了逮捕令。

上周六，伊朗總統重申該國法律規定女性戴頭巾。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）上周六表示，戴頭巾是伊朗的法律。此前網上瘋傳一段視頻顯示一名男子在什葉派穆斯林聖城附近的一家商店向兩名未戴碩巾的女子扔乳酪。





阿米尼（Mahsa Amini）去年 9 月逝世後，伊朗全國爆發了抗議活動，之後有越來越多女性丟棄頭巾以示對當局的反抗。





這名 22 歲的庫爾德族女子因涉嫌「不正確地戴頭巾」而被道德警察拘留期間死亡。





保安部隊以武力鎮壓了叛亂。





東北部城市馬什哈德（Mashhad）附近一個城鎮的司法當局對一名男子發出逮捕令，因為他將乳酪倒在一對母女的頭上。



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據官方媒體報道，該兩母女亦因違反伊朗嚴格的女性裝束規定而被發出逮捕令。





即使冒著因違反強制性裝束規定而被捕的風險，伊朗各地的商場、餐廳、商店和街道上仍可見到不戴頭巾的婦女。





社交媒體亦廣傳婦女與道德警察對峙的視頻。





萊希在電視直播中說：「如果有人說不相信（戴頭巾）……最好是說之以理。」





「但重要的是，這是法律規定……今天，戴頭巾是法定要求。」



當局說，與襲擊者對峙的奶製品店老闆已收到警告。





社交媒體上的報道表示，這家店鋪已經關閉，當地一家報社引述店主說，他已獲准重新開業，但應向法院「作出解釋」。





據伊朗媒體報道，司法部門首長艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）較早前揚言要「毫不留情」地起訴公開露面的女性。





有幾家新聞網站引述艾杰稱：「不戴頭巾等於敵視（我們的）價值觀。」



根據伊朗 1979 年革命後實施的伊斯蘭教法（Islamic sharia law），婦女必須遮蓋頭髮、穿寬鬆的長衣服以掩飾身材。





違反者將面臨公開譴責、罰款或被捕。





內政部上周四發表聲明稱，頭巾是「伊朗民族的文明基礎之一」和「伊斯蘭共和國的實踐原則之一」，表示在這個問題上不會有任何「退縮或容忍」。





內政部亦敦促人民對抗不戴頭巾的女性。





在過去數十年，此類指令助長了強硬派人士攻擊女性而無受到任何懲罰。





