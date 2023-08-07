一名女子被指控每日「咖啡加料」 持續數月圖毒害丈夫

美國亞利桑那州一名女子Melody Johnson被指控於本年 3 月開始，在丈夫Roby Johnson每日飲用的咖啡中「加料」，涉嫌企圖殺害丈夫。





Roby Johnson 在向警方提交 Melody 在他咖啡加料的視頻，警方在 7月18日 將 Melody 逮捕。



美國法庭已對Melody 作出數項指控，包括一級企圖謀殺、企圖實施嚴重攻擊在食物及飲料中下毒。





法庭文件表示，嫌犯的丈夫 Roby Johnson 在本年3月開始注意到他和妻子被調派到德國時，他的咖啡有一股奇怪的味道。





Melody 和丈夫正在進行離婚程序，但他們仍舊與他們的孩子一起生活。





在文件中指出，羅比（Roby）用水池測試紙發現他的咖啡壺「含有高濃度的氯」，在法庭文件中被指控試圖藉著在丈夫的咖啡中加入漂白劑來殺死他。





羅比目前在美國空軍服役。





在5月份，羅比在家中安裝了一部攝錄機，顯示妻子「在他的咖啡壺中倒入某物」。據控狀中表示，羅比假裝喝咖啡，直到一家人於 6 月 28 日返回美國，因為他不想在德國報案。





根據法庭文件，當一家人於7月7日搬到固定住房後，羅比在家中安裝了更多看起來像是天花板上的火警警報器的攝錄機。其中一部放在洗衣間，用來存放漂白劑，另一部直接安裝在咖啡機上方，第三部用來顯示在這兩個區域之間的走動。





透過這些攝錄機，拍到 Melody 將「漂白劑」例入容器，然後走去倒進咖啡壺中。





調查人員表示，羅比相信妻子試圖殺害他以獲得身故保險金。





Melody 於上周五（8月4日）出庭否認有關指控。 她目前被羈押在皮馬縣監獄，等待於 9月6日的下一次審訊。





法庭記錄顯示，她的保釋金設定為 25 萬美元（38萬澳元）。



