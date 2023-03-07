【驚】逾七成港人表示不想生育 原因為何？

China: China Population in 2022

七成港人表示不想生育。 Source: AAP / Costfoto/Sipa USA

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今天的【中港快訊】，張慕澄報道香港一項調查發現超過七成人傾向不考慮生育。就此，工聯婦委作出數項建議，希望可以提高港人生育意願。 另外，張慕澄會同大家報道中共中央政治局常委趙樂際表示過去5年，一國兩制實踐取得一系列突破性進展、標志性成果，香港進入由亂到治，走向由治及興的新階段，港澳保持長期穩定發展良好形勢。

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