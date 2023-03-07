【驚】逾七成港人表示不想生育 原因為何？Play04:57七成港人表示不想生育。 Source: AAP / Costfoto/Sipa USA下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.59MB) 今天的【中港快訊】，張慕澄報道香港一項調查發現超過七成人傾向不考慮生育。就此，工聯婦委作出數項建議，希望可以提高港人生育意願。 另外，張慕澄會同大家報道中共中央政治局常委趙樂際表示過去5年，一國兩制實踐取得一系列突破性進展、標志性成果，香港進入由亂到治，走向由治及興的新階段，港澳保持長期穩定發展良好形勢。更多內容「很積極的信號」：龍蝦業界期盼澳中貿易盡快恢復澳洲在港推廣Shepard牛油果 打響「新鮮賣相」知名度【SBS學英語】第32集：商討你的工資 － 在澳洲獲得免費法律援助瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （3月8日）【好消息】儲備銀行有望下月暫停加息？澳洲儲備銀行再加息 專家分析行長講話背後意味「帳篷男孩」展現人性光輝