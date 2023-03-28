今美股三大指數均略跌 三月市場表現總結

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美股今早收盤三大華爾街指數均告略跌，跌幅全部少於百分之0.5。 Source: AAP

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3月28日澳股高開高走。ASX 200 收於7034.1點。亞太區股市方面，恆指、國指亦都有所上升。 但美國方面，今早（3月29日）收盤三大華爾街指數均告略跌，跌幅全部少過百分之0.5。 盧婉霞今天就請來時富金融優越投資服務部顧問黎永良Peter Lai，為大家總結三月市場表現，預測四月環球市場走勢。請收聽這節【寰宇金融】。

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