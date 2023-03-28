今美股三大指數均略跌 三月市場表現總結

今美股三大指數均略跌 三月市場表現總結Play10:34美股今早收盤三大華爾街指數均告略跌，跌幅全部少於百分之0.5。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.67MB) 3月28日澳股高開高走。ASX 200 收於7034.1點。亞太區股市方面，恆指、國指亦都有所上升。 但美國方面，今早（3月29日）收盤三大華爾街指數均告略跌，跌幅全部少過百分之0.5。 盧婉霞今天就請來時富金融優越投資服務部顧問黎永良Peter Lai，為大家總結三月市場表現，預測四月環球市場走勢。請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【下一個瑞信？】德國總理：冇理由擔心德銀 德3月IFO指數意外創一年新高上周五德意志銀行狂瀉 市場何去何從？金融體系問題頻生 哪些版塊影響較大？滙控1英鎊收購已倒閉矽谷銀行英國分支 美國政府為存戶「包底」美國銀行接二連三倒閉 會否影響加息決定？專家：澳洲銀行財政穩健 足以保障客戶存款瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【下一個瑞信？】德國總理：冇理由擔心德銀 德3月IFO指數意外創一年新高上周五德意志銀行狂瀉 市場何去何從？海外資金湧入澳洲樓市抵消加息衝擊？美聯儲局再度加息四分一厘 專家料澳洲或不跟隨