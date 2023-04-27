香港素描大師曾繼康 移澳繼續畫到老、教到老

曾繼康1934年於香港出生，畢業於中國華南文藝學院美術 本科及中南美術專科學校，中央美院華東分院進修銅版畫。





他是廣州美術學院講師，任教素描、銅版畫29年，1987年到香港定居，並於2009年移民澳洲，在2010 至 2014年 期間，在墨爾本華人基督教常青大學任教素描接近 4 年，在他的美術生涯中，合共教授美術共 65 年。



曾繼康任教素描、銅版畫29年 Source: Supplied 曾老師曾經出版 3 本個人畫集，獲獎無數。





他於 1956 的油畫畢業創作，獲中國湖北省首屆青年美展二等獎，在 1985 《男人體素描》中，入選中國高等美術學院素描集；而他在 1989 的畫作 《黃昏》入選台灣第 10 屆全國版畫展。





曾老師亦擅於銅版畫 ，他分別在1996年及1999年的銅版畫《香港遊船》更入選中國第12屆全國版畫展、中國第9屆全國美展。



曾繼康先生經常舉辦畫展，最近一次便在墨爾本Box Hill Town Hall展出。 Source: Supplied 曾老師的銅版畫曾入選中外各地展覽，包括香港、日本、捷克、荷蘭。





他在移民前為中國版畫家協會、香港版畫協會會員、中國美術家協會廣東分會會員，從2009年至今，為墨爾本藝術家協會會員，延續他的精彩美術人生。





在專訪，曾老師細說了多年來教授美術的點滴。



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