中國內地推醫療反腐整治 港股醫藥股下挫Play03:27中國內地推醫療反腐整治，港股醫藥股下挫。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.16MB) 恒指（8月7日）跌187點，報19,352點。中國內地推醫療反腐整治，港股醫藥股下挫。美國司法部和美國聯邦貿易委員會 FTC將與亞馬遜會面，針對反壟斷訴訟。美股三大指數回升。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。更多內容美國信用評級遭降級 引發「穫利潮」納指重挫2%【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美國信用評級遭降級 引發「穫利潮」納指重挫2%【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？