美國信用評級遭降級 引發「穫利潮」納指重挫2%

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美國信用評級遭降級，納指重挫引發「穫利潮」？ Source: AAP / JUSTIN LANE/EPA

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惠譽下調美國AAA債務評級至AA+，導致市場動盪，納指跌2%，同時引發「穫利潮」？美國遭降級的原因何在？今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新 Brian 同大家作出分析。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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