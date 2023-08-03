美國信用評級遭降級 引發「穫利潮」納指重挫2%Play10:34美國信用評級遭降級，納指重挫引發「穫利潮」？ Source: AAP / JUSTIN LANE/EPA下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.68MB) 惠譽下調美國AAA債務評級至AA+，導致市場動盪，納指跌2%，同時引發「穫利潮」？美國遭降級的原因何在？今日的《寰宇金融》蔡苡雯請來獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新 Brian 同大家作出分析。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？近日美股升勢凌厲原因何在？澳儲銀換帥市場點睇？點解行內人都講緊「抵押貸款監獄」？貸款3%緩衝又係啲咩？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【即將卸任】洛菲利連續第二個月暫停加息背後原因【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向【呢個時勢】再簽「定息」房貸要考慮啲咩？做幾耐好？道指連升11日 Tesla或印度設廠推2.4萬美元平價新車