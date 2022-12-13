西班牙男子買舊屋竟得意外之財！卻因「一個原因」鈔票淪為廢紙

不少人夢想一夜暴富！一名來自西班牙的男子皮尼羅（Toño Piñeiro）透過當地房地產商購買了一棟位於盧戈（Lugo）的廢棄房屋。盧戈位於西班牙西北部山區加利西亞自治區盧戈省的省會。該市佔地面積329.78平方公里，人口只有97,995人。正當他努力在翻新自己的房子時，意外的從老房子的牆壁中，挖出六個藏有大量鈔票的罐子，總價值約5.4萬歐元（約澳幣8.9萬），可是卻因為一個原因，讓這筆意外之財竟淪為廢紙！





這棟房子在西班牙男子皮尼羅購買之前，在當地已經廢棄許久，皮尼羅買下以後立刻進行整修動作，結果他在整修過程中，拆除一面牆壁發現裡面藏了六個裝滿歐洲紙鈔的罐子，估計總價值約5.4萬歐元！據傳是前主人極為珍惜的寶藏，每次到當地旅遊時，都會居住該棟房子並投入新的紙鈔。這段過程直到前主人過世才結束，而且之後又沒有任何子孫認領，最後落到皮尼羅手中。





如此一筆意外之財原本讓皮尼羅相當興奮，拿著鈔票就要去銀行換錢，卻被銀行潑了一桶冷水。原來，這些有年份的鈔票是西班牙當地1869年就開始流通的鈔票，西班牙比賽塔（Peseta）；後來2002年西班牙通用貨幣改為歐元，剛好比賽塔的兌換期限也在去年結束！所以，這些鈔票根本無法使用、如同廢紙一般。皮尼羅笑言對媒體表示，不會為此難過。





幸運的是，皮尼羅後來整理完這筆古董貨幣，挑出了保存尚好的鈔票，又找到一名藝術家收藏家願意收購這些只剩紀念價值的鈔票；原因是當初設計這些鈔票的人就是他的父親！他的父親希望能夠恢復這些鈔票並好好保存。最後，皮尼羅用剩下的比賽塔換回大約3.4萬歐元（約澳幣5.6萬），他也要按照原本計劃將此筆資金用來改建自己的房屋。





皮尼羅得到意外之財，而藝術家則可以還父親心願將皮賽塔變得更有價值，皆大歡喜。





