每日喝8杯水是否足夠？

最常聽到的喝水建議，是一天要喝8杯水，而一杯水的份量約為250毫升，等同每天要喝約2升的水左右。最近，美國威斯康辛大學麥迪遜分校與英國蘇格蘭鴨巴甸大學最近於《Science》期刊發表研究指出，分析了來自23個國家共5604位年齡介乎8至96歲的人士每日身體水份周轉量，受試者喝下含「氘」元素的水，研究團隊再測量氘元素從體內消失的比率，測試水在體內轉換的速度。





鴨巴甸大學的約翰史必曼（John Speakman）教授指出，水的周轉率不等於需求的水量，若成人水的周轉量每天平均為4.2公升、也不需喝到4.2升的水。研究人員指出，結果顯示只看平均值不能有效反映出人體每日實際應該喝多少水，因為差別實在太大。研究發現男性在20-30歲所需要的水量最多，女性所需要的水量由20歲到55歲也比較平均，新生嬰兒比例上需要水最多，每日會更替身體28%的水分。





研究人員表示其實每日8杯水的說法從來沒有科學根據！因為日常生活中我們除了喝水外，還可以從其他飲品和食物中攝取到水分來補充被身體消耗的水分。研究結果發現，人體每日所需要的水量，與年齡、體重、生活環境、生活習慣、性別有關，5604位研究對象每日所需要的水量為1公升至6公升，有些人每日更需要10公升的水！





很多人問具體什麼時候喝水最好，這事要看個人體質。胃下垂的人吃飯時應少喝水，等餐後2小時，胃的負擔較輕時，再喝水比較適宜。胃酸少的人也不宜在用餐時喝大量的水，以免稀釋胃液降低胃酸的殺菌能力。不過，什麼叫做多呢？半杯水是不叫多的。完全沒有必要已經非常渴了還忍著不喝，因為消化液分泌也需要水分。胃腸健康身體強壯的人就沒那麼多顧忌了，什麼時候都可以，想喝就喝。





餐前喝水，幾乎對什麼人都適合，甚至還可能有些額外的好處。據飽腹感研究，餐前30分鐘左右喝一些液體，無論是水、茶、湯、牛奶、豆漿等，都有降低用餐時自主攝入熱量的效果，換句話說，就是不知不覺會少吃點。這也就是「餐前喝湯、苗條健康」這個說法的科學依據。而用餐時喝湯，雖然能夠增加當時的飽感，卻不能幫助自動減少食量。





最後要忠告的是，一些特殊病的水分管理要求有所差異，比如腎臟功能受損者、腎結石患者、痛風患者、服用利尿劑的病人、因各種原因浮腫的病人等，需要請醫生和營養師根據病情來幫你確定具體的合適數量和喝水方式。





