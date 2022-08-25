你是否擔心中國會在不久將來對澳洲進行攻擊嗎？

調查又發現，接近25%的澳洲人認為北京會在不久將來攻打台灣。而台灣方面，就只有5%的人是有這個想法。同時，亦有百分之十的澳洲人認為中國將會在不久將來攻擊澳洲，而只有百分之五的台灣人認為中國會很快攻擊澳洲。





另外，亦有百分之85的澳洲人認為中國是具有侵略性和挑釁性，而只有百分之80的台灣受訪者有這種看法。不過兩組受訪者都表示，美國會尋找機會，首先發動侵略。





澳洲及台灣的受訪者，總共有約七成認為如果能夠與北京保持和平關係，台灣應該成為獨立國家。目前包括澳洲的大多數聯合國成員國，都不承認台灣是獨立國家。





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就此調查，在今集【大眾論壇】亦想問問大家：『你是否擔心中國會在不久將來對澳洲進行攻擊？』





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場



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