SBS廣東話節目

你是否擔心中國會在不久將來對澳洲進行攻擊嗎？

SBS廣東話節目

Taiwan China

有百分之十的澳洲人認為中國將會在不久將來攻擊澳洲，而只有百分之五的台灣人認為中國會很快攻擊澳洲。 Source: AP / Johnson Lai

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 25 August 2022 at 3:45pm
By Selina Kong
Source: SBS

較早前因為美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台導致台海緊張局勢緊張，而澳洲智庫組織澳洲研究所（Australia Institute）屬下的國際及安全事務計劃（International and Security Affairs Program）隨後對本地及台灣各1000名市民進行調查，分別看看兩地市民是否擔憂中國可能會對澳洲及台灣進行攻擊。而結果顯示，有一成澳洲人認為北京會對澳洲發動攻擊，比率是台灣人擔心北京會攻打台灣的兩倍。

Published 25 August 2022 at 3:45pm
By Selina Kong
Source: SBS
調查又發現，接近25%的澳洲人認為北京會在不久將來攻打台灣。而台灣方面，就只有5%的人是有這個想法。同時，亦有百分之十的澳洲人認為中國將會在不久將來攻擊澳洲，而只有百分之五的台灣人認為中國會很快攻擊澳洲。

另外，亦有百分之85的澳洲人認為中國是具有侵略性和挑釁性，而只有百分之80的台灣受訪者有這種看法。不過兩組受訪者都表示，美國會尋找機會，首先發動侵略。

澳洲及台灣的受訪者，總共有約七成認為如果能夠與北京保持和平關係，台灣應該成為獨立國家。目前包括澳洲的大多數聯合國成員國，都不承認台灣是獨立國家。

Advertisement
就此調查，在今集【大眾論壇】亦想問問大家：『你是否擔心中國會在不久將來對澳洲進行攻擊？』

*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場
READ MORE

教育子女遠離暴力尊重他人 家長應以身作則

【為台海衝突準備】國防部委託研究報告：澳洲9成進口燃料受影響

中國疫情後大推基建 澳洲礦商將受益

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。

按此進一步了解 SBS 中文。

 
分享

Latest podcast episodes

Vicky Xu (supplied).jpg

【受壓半年怕露面】華裔記者昨公開評論涉疆問題再受「熟人」滋擾

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （8月25日）

AAP Lea Suzuki.jpg

【專家釋疑】猴痘會否成爲疫症？新冠疫情是否已經到頂？

Mirror Concert Vivian AAP.jpg

Mirror事故調查小組公佈初步意外原因