【租盤樓市危機】商會：責任在政府別視移民為「代罪羔羊」

「國家內閣會議」將於下週開會，預計有關租賃市場政策，將被再次放入議程。





總理艾巴尼斯前日發表的一份聲明指：「今次國家內閣會議的首要任務、是增加澳洲各地的住房供應及負擔能力。」





隨住全國各地的租盤危機仍然未解決，澳洲商業議會在新報告中警告話，移民數字增加，不應該被視作為澳洲政府未能妥善規劃及建造足夠住屋的「代罪羔羊」。









澳洲商業議會的行政總裁「韋斯塔科特」昨日批評，有人將澳洲大量引入移民，以重新平衡勞動力的臨時政策認為是「大澳洲政策」，但這並非實情。





「在 2020 年和 2021 年的新冠疫情期間，由於邊境突然關閉，令澳洲暫停接受移民後，目前移民的數量只算是恢復正常的階段。」





「無論目前澳洲想如何追回移民的數字，預測全國的人口實際上仍然將少於之前的預期。」





斯塔科特亦承認，目前澳洲的房地產市場，因為供求失衡而一直推高租金及令到房價有所反彈是一個「真正的問題」，但議會相信，增加移民並非推動這項趨勢的關鍵因素，而削減移民數量也不是解決方案。





其報告亦指，「大多數澳洲人都認為移民對國家有利，前提是政府必須提供適當的規劃和管理，包括，提供充足的住房供應。」





據報，聯邦政府及各州和領地領袖在下星期的國家內閣全議，亦希望可以就協調全國各地的租賃政策，以達成一致共識。





目前，澳洲各州及領地的租賃法並不統一，通常在已簽定的合約期間，業主不能再提高租金，除非租賃合同中已有明確規定。固定期限租賃合約通常會規定業主每 12 個月一次只可以加租一次。





不過，幾乎所有司法管轄區的租賃法均並無限制租金上升的金額上限，但通常亦會要求房東向租戶解釋上升的幅度是如何計算。





首都領地則已實行一個「相對寛鬆」但成文的政策，去管制租金的升幅—根據當地法規，在某些情況下，如果租金升幅比堪培拉區內的消費者物價指數的租金指標高出10%，將被視為是「過份的升幅」。





租戶權益團體「Better Renting」的執行董事迪格南(Joel Dignam)在今個星期發表的一份聲明亦認為，對於管理租金的問題，首都地區已經有比較實在的規定，南澳及新州亦已承諾會有類似的安排，因此他們認為，其他司法管轄區也應該仿效。





同時，他地亦希望當局進行改革，以結束業主「無理驅逐租客」的行為，並聲稱有關的改革，可以有助阻止房東對那些要求行使合利權利的租戶、作出不公平的驅逐。



