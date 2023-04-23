【無免費午餐！】公共USB充電插口的陷阱

A passenger at a USB mobile phone charging point at a commuter rail line.

公共 USB 充電插座。 Source: Getty / Vladimir Gerdo\TASS via Getty Images

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透過USB充電口進行網絡攻擊經常發生，黑客駭進民眾通訊設備後，可竊取個人網上賬戶等重要資料。網絡安全專家呼籲不要使用公共USB充電口。今日鐳射全方位張艾利和大家講解公共USB充電插口的陷阱。

每天的出門三寶，你會想起甚麼？手機、車匙、太陽眼鏡、手錶、還是銀包呢？由於電子貨幣和電子證件的流行，一切盡掌握在手機中，銀包似乎並非每個人外出的必需品。相反，電子産品的充電裝置顯得更加重要。

但當你忘記帶備充電裝置，碰巧遇上手機電源用盡，自然希望盡快找到公共充電埠；但原來免費的東西，往往是陷阱的根源！

最近，美國聯邦調查局(FBI)發出警告，提醒民眾慎防「充電陷阱」（juice jacking）！當局提醒，民眾應避免使用商場、酒店、機場等場所的免費公共充電站USB端口，避免黑客在充電設備中植入惡意監控軟件，從而竊取手機等電子裝置的個人資料。原因是不法分子找到方法騎劫這些公共USB的端口，並且安插了惡意程式，藉此入侵手機、平板電腦或手提電腦等設備。

專家解釋，黑客利用充電站入侵民眾的電子設備後，可以竊取其多方面資料，例如賬戶登入密碼、信用卡資料、硬盤中的照片和多媒體檔案等。

民眾若真的需要在外充電，應自攜外置的充電器，或者攜帶充電插頭和USB線；使用電源插座充電而不要用USB端口。民眾也可以購買僅可充電而不支援數據傳輸的USB線，減低資料被盜的風險。

FBI丹佛分局回應媒體查詢時表示，這次信息只是提醒民眾防患未然。聯邦通信委員會（FCC）作出類似呼籲，指出不法分子盜取私人敏感信息後，要麼自己利用這些信息犯案，或將其轉售其他罪犯圖利。

專家同時提醒民眾，不法份子也會冒充串流平台網飛（Netflix）、購物平台亞馬遜（Amazon）或者不同銀行，發出虛假信息竊取個人資料。這些信息通常訛稱民眾的賬戶被凍結或信用卡過期，因此需要更新個人資料。

FCC表示，此類投訴由2015年的3300宗，飆升至2022年的接近1.9萬宗。估計僅在2021年，便造成接近過百億元美元的損失。
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