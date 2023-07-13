原住民壽命較短 其長者應可提早取領取養老金？

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Wakka Wakka 族原住民長者 Uncle Dennis 指原住民平均壽命較非原住民短，所以應獲准提早領取養老金。 Source: SBS

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一名原住民男子在聯邦法院打官司，他認為由於預期壽命關係，原住民應較非原住民澳洲人提前領取養老金 (Age Pension)，但敗訴而歸。

代表 Uncle Dennis 的法律團隊所持的理據是 — 原住民的人均壽命比非原住民短，正因如此，他們享受社會保障的時間，也都相對較少。

屬於 Wakka Wakka 原住民族群的 Uncle Dennis 昨日離開法庭時表示，數以千年以來，這裡一切很完好，沒有破損之處。而目前破損處處，這一切只不過在短短 200 年間發生。
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代表 Uncle Dennis 的資深大律師 Barrister Ron Merkel KC (右) 在 2023 年 2 月 20 日離開墨爾本的聯邦法庭。 Source: AAP / JAMES ROSS
「這說明有些地方出了岔子。大家需要將破損的地方修復，若置之不理，它會反過來影響着我們。」

Uncle Dennis 的法律代表團隊聲稱，他們提出訴訟，是為了糾正歷史上的不公。

他們指出，由於澳洲未能消除原住民與非原住民之間的壽命差距，所以讓 Age Pension (養老金) 制度存在歧視的問題。

據澳洲統計局的數據顯示，一個 65 歲的原住民男性，預期他剩下的壽命少於 16 年，至於一個同齡的非原住民男性，預期他剩餘的壽命，大概為 19 年。

Uncle Dennis 認為，就是出於這 3 年的壽命差距，他應該於 64 歲，而非於 67 歲的時候，便可獲發養老金。

不過，昨日聯邦法院站在聯邦政府那一邊，裁定「針對養老金方面，澳洲原住民男性，並不比同齡的非原住民男性享有較狹隘或較少的權利」。

聯邦合議庭所有法官一致裁定 Uncle Dennis 敗訴。

有關詳情，請收聽溫楚良這節報導。
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