華人經營農場學「百般武藝」 歷數年天災悟「看天做人」

2019年起，全部天災我都已遇到（笑）。 Bobby

乾旱對農場內牛隻打擊最大。 「不久之後又下大雨，下大雨對羊隻又不太好，因為它們不能在太濕的環境生存，令我當時要馬上變賣羊群，當時亦有捐失。」



這亦令我感悟到，農場是必須靠天吃飯，在澳洲如是、在其他地方也如是，如果天氣差對農場就真的會帶來好大的影響。 Bobby

「我已算好彩，因為我在19年之前已囤積不少糧草，加上我擁有的牛隻數量不多，因此我的問題不大，但我知道有一些（農民）客戶當時因為無法購得糧草，令牛隻死亡或要將之平賣，導致很大的損失。」





Bobby憶述自已18年買下農場後，19年先後經歷新州火災及乾旱。 而Bobby指自己的原本工作亦是與農場有關，亦因為這樣的關係令他嚮往農場生活，最後決定在2018年與妻子在南岸高原物色到這個非常貼合他心意的地點，因此亦決定落戶當地成為一名業餘的農戶。





為了打理農場，本身是電子工程出身的Bobby，亦「邊做邊學」不同的技能，而過程中，他亦不斷遇到挑戰。





我最初的想象是、這樣美麗的地方當來渡假也不錯，但當我真正住入農場，就不斷遇到不同的問題。 Bobby





「你必須懂得一些水電工程，又要識操作機械，又要開拖拉車，你不能少少事就請人做，這邊請人又不便宜，因此你有很多事情要學。而你又要管理何時剪草、何時施肥，這全部都要由你自己安排。」





為了打理農場，本身是電子工程出身的Bobby，亦「邊做邊學」不同的技能，而過程中，他亦不斷遇到挑戰。 Credit: Bobby Liu



「我本身是學電子出身，所以對電的事情我基本上是無問題，但機械方面就只有慢慢的學，我懂一點點但並不算得上熟識。」





「水方面，我家中的供水系統維修都是我自己處理，所以這方面的問題也不大，除非是大規模的工程我做不了就要請人代勞，但大部份的維修我也可以自己做。」





而雖然Bobby並不完全依赖農場的出產作為收入來源，但要經營農場以完成夢想，涉及的各項成本也極高。



雖然Bobby並不完全依赖農場的出產作為收入來源，但要經營農場以完成夢想，涉及的各項成本也極高。 Credit: Bobby Liu



雖然天災、及技述問題都難不到Bobby，但對他而言，經營農場的最大的挑戰，反而是「語言障礙」。





我不知其他人的情況，但作為華人，因為英語並非我第一語言，所以，語言方面是我的最大挑戰。 Bobby

「我本身也是做生意的，你做某一行就會對該行業要用的英語熟識，而我平時溝通也沒問題。」





「但經營農場就有好多單詞要學，例如牛隻有甚麼病，肥料有哪些品種，當中有好多我從來也未接觸過。在這方面我覺得相對難以適應，也要花時間去學。」









Bobby指，與其他天災不同，新冠疫情反而令他有更多時間在農場工作，但亦因為疫情，他亦親身見證到新州農地的價值正不斷上升。





「這三年農場的售價亦升了不少，四年前我買的時候並沒有如此貴...農場亦要視乎種類，面積、房屋是否美倫美奐、位置與配套等其他因素亦有影響。」





「據我所知，你在稍為偏遠的地方，幾年前二、三十萬已可以買一塊地，即甚麼都沒有要自己再起那種，但如果你現在要買有房屋的農地，又要在好的位置，現在價錢亦不便宜。」





疫情的原因，這幾年鄉村的地價已升了不少，因為不少人亦從雪梨移往 好像南岸高原等地方居住，令當地的土地的價錢升了不少。 Bobby





「當時我買這個農場的時候當然亦覺得貴，但現在若要從頭來過，我可能已沒有足夠的資金去買這塊地。」



