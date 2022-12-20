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華人經營農場學「百般武藝」 歷數年天災悟「看天做人」

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華裔農場主人劉波敏表示，要實現退休農場生活的願望，除了買農場的資金外，還需要「百般武藝」及「看天做人」的心態。 Credit: Bobby Liu

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Published 20 December 2022 at 12:14pm
By Ivan Leung
Source: SBS

影視作品不時會出現主角計劃「退休後計劃到澳洲買農場」的情節，但新州的一名華裔農場主表示，要實現退休農場生活的願望，除了買農場的資金外，還需要「百般武藝」及「看天做人」的心態。

Published 20 December 2022 at 12:14pm
By Ivan Leung
Source: SBS
本身從事進口生意的商人劉波敏（Bobby Liu）接受SBS廣東話節目【
我不是名人
】的訪問時憶述，他因為一直嚮往農場的工作，但在2018年在南岸高原買入農場後，先後經歷火災、旱災及水災等問題打擊，亦令他明白到做農夫，就必須學識「聽天悠命」。
2019年起，全部天災我都已遇到（笑）。
Bobby
「我18年買下農場後，
19年底就遇到（新州）火災
，幸好大火並沒有直接波及我（農場）的家門，但亦經已燒到很近的位置—大概離我家門千多、兩千米。」

19年之後，就變得乾旱，由於不下雨，土地亦變得寸草不生
，幸好我養的牛亦不算太多，總算能捱得過去。」
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乾旱對農場內牛隻打擊最大。
「不久之後又下大雨，下大雨對羊隻又不太好，因為它們不能在太濕的環境生存，令我當時要馬上變賣羊群，當時亦有捐失。」
這亦令我感悟到，農場是必須靠天吃飯，在澳洲如是、在其他地方也如是，如果天氣差對農場就真的會帶來好大的影響。
Bobby
「我已算好彩，因為我在19年之前已囤積不少糧草，加上我擁有的牛隻數量不多，因此我的問題不大，但我知道有一些（農民）客戶當時因為無法購得糧草，令牛隻死亡或要將之平賣，導致很大的損失。」

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Bobby憶述自已18年買下農場後，19年先後經歷新州火災及乾旱。
而Bobby指自己的原本工作亦是與農場有關，亦因為這樣的關係令他嚮往農場生活，最後決定在2018年與妻子在南岸高原物色到這個非常貼合他心意的地點，因此亦決定落戶當地成為一名業餘的農戶。

為了打理農場，本身是電子工程出身的Bobby，亦「邊做邊學」不同的技能，而過程中，他亦不斷遇到挑戰。

我最初的想象是、這樣美麗的地方當來渡假也不錯，但當我真正住入農場，就不斷遇到不同的問題。
Bobby

「你必須懂得一些水電工程，又要識操作機械，又要開拖拉車，你不能少少事就請人做，這邊請人又不便宜，因此你有很多事情要學。而你又要管理何時剪草、何時施肥，這全部都要由你自己安排。」

為了打理農場，本身是電子工程出身的Bobby，亦「邊做邊學」不同的技能，而過程中，他亦不斷遇到挑戰。
為了打理農場，本身是電子工程出身的Bobby，亦「邊做邊學」不同的技能，而過程中，他亦不斷遇到挑戰。 Credit: Bobby Liu

「我本身是學電子出身，所以對電的事情我基本上是無問題，但機械方面就只有慢慢的學，我懂一點點但並不算得上熟識。」

「水方面，我家中的供水系統維修都是我自己處理，所以這方面的問題也不大，除非是大規模的工程我做不了就要請人代勞，但大部份的維修我也可以自己做。」

而雖然Bobby並不完全依赖農場的出產作為收入來源，但要經營農場以完成夢想，涉及的各項成本也極高。
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雖然Bobby並不完全依赖農場的出產作為收入來源，但要經營農場以完成夢想，涉及的各項成本也極高。 Credit: Bobby Liu

「最基本你也要付擔日常維修的費用，而市區生活水電都是獲政府供應，但在農場你必須保證有自己的水源、電源。我已算比較幸運，電力可以由市區的供應中獲得，但我亦有
太陽能供電系統
。」

「另外有些工具你亦必須要買，例如拖拉機等附帶設備。還有就是
農場的日常開銷品
，例如拖拉機要用的柴油，還有工具、農藥、肥料，有時你還要請人，這些都是成本，有一定的花費。」


雖然天災、及技述問題都難不到Bobby，但對他而言，經營農場的最大的挑戰，反而是「語言障礙」。

我不知其他人的情況，但作為華人，因為英語並非我第一語言，所以，語言方面是我的最大挑戰。
Bobby
「我本身也是做生意的，你做某一行就會對該行業要用的英語熟識，而我平時溝通也沒問題。」

「但經營農場就有好多單詞要學，例如牛隻有甚麼病，肥料有哪些品種，當中有好多我從來也未接觸過。在這方面我覺得相對難以適應，也要花時間去學。」

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Bobby指，與其他天災不同，新冠疫情反而令他有更多時間在農場工作，但亦因為疫情，他亦親身見證到新州農地的價值正不斷上升。

「這三年農場的售價亦升了不少，四年前我買的時候並沒有如此貴...農場亦要視乎種類，面積、房屋是否美倫美奐、位置與配套等其他因素亦有影響。」

「據我所知，你在稍為偏遠的地方，幾年前二、三十萬已可以買一塊地，即甚麼都沒有要自己再起那種，但如果你現在要買有房屋的農地，又要在好的位置，現在價錢亦不便宜。」

疫情的原因，這幾年鄉村的地價已升了不少，因為不少人亦從雪梨移往　好像南岸高原等地方居住，令當地的土地的價錢升了不少。
Bobby

「當時我買這個農場的時候當然亦覺得貴，但現在若要從頭來過，我可能已沒有足夠的資金去買這塊地。」

足本訪問請留意本台錄音。

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