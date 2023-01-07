SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （1月7日）Play11:50SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.83MB)Published 7 January 2023 at 12:48pmBy Ivan Leung, Selina KongPresented by Ivan LeungSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 7 January 2023 at 12:48pmBy Ivan Leung, Selina KongPresented by Ivan LeungSource: SBS新聞重點：傳美國參院高層反對向澳洲供應核潛艇，國防部長：消息不影響計劃美國指世界各方對普京下令在東正教聖誕節期間於烏克蘭全面停火一事深表懷疑中國要求民眾避免春運期間參與活動以減低新冠病毒傳播其他新聞放某款「受歡迎電子產品」入托運行李隨時「渣都無」？【為鬥中國平車？】Tesla兩暢銷車款「罕有減價」【CNN推介】究竟是甚麼原因令西澳成今年首選旅遊目的地？分享Latest podcast episodes【年年有餘】養魚新手怎樣入門？【文化360】由宋代大興瓦舍文化到元明清的轉變城鄉人口密度失衡：日本政府新方案能否湊效？阿德雷德夏季及國際風爭節