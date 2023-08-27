【文化360】《安史之亂》(一)

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陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國唐朝皇室爭奪統治權的內戰「安史之亂」。 Credit: Wikipedia

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陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國唐朝皇室爭奪統治權的內戰「安史之亂」事件的來龍去脈。陳玉清會首先由歷史人物安祿山講起。詳情請一齊收聽【文化360】。

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