【文化360】《安史之亂》(一)Play10:48陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國唐朝皇室爭奪統治權的內戰「安史之亂」。 Credit: Wikipedia下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.88MB) 陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國唐朝皇室爭奪統治權的內戰「安史之亂」事件的來龍去脈。陳玉清會首先由歷史人物安祿山講起。詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《中國古代男子的化妝》 (四)【文化360】《中國古代男子的化妝》 (三)【文化360】《中國古代男子的化妝》 (二)【文化360】《中國古代男子的化妝》 (一)【文化360】《嬰寧》(六)【文化360】《嬰寧》(五)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【種植課101】基肥係咩？糞肥同堆肥有咩分別？SBS 新聞簡報（8月25日）【梅利達令盆地】聯邦政府推出「水回購」新計劃 只有維州拒簽【可咳到斷肋骨】及早提防骨質疏鬆 維他命D應該吸收幾多？