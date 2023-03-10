你贊成澳洲郵政減派信增郵費以改善財務狀況嗎？

所以文件表示，澳洲每天的信件送遞服務在財務上經已不再可行，而澳洲郵政必須將郵遞服務現代化，才能在經濟上得以維持。





隨著大多數澳洲人現時都是透過網上支付賬單，又或者是使用社交媒體或手機應用程式與其他人保持聯絡，令郵遞業務受到挑戰，已有 214 年歷史的澳洲郵政可能亦會因此而需要改變其定位。





同時，在新冠疫情期間，民眾大多依賴網上購物，而這種趨勢在疫情後亦繼續，導致澳洲郵政的包裹送遞業務穩步增長，但它卻面臨來自不同快遞供應商的激烈競爭，令送遞成本不斷上升。在上一個財政年度，澳洲人平均每周收到 2.4 封信，遠低於 2008 財年最高收到 8.5 封信的峰值。而預計到本年代末，澳洲人每周收到的信件將不足一封。





但澳洲郵政在上一個財政年度則派送了 5.26 億個包裹，數量比 2013 年財年的 2.26 億個包裹增加了一倍有多。澳洲郵政預計包裹量將隨著零售的長期趨勢而增長。





政府建議，使服務現代化的方法可能包括增加派送包裹的靈活性和可靠性，投資於更好的技術，以及改變信件交付標準和定價安排。





目前，澳洲郵政有義務為 99.7% 的投遞點每周至少送遞兩天信件。每個工作日亦會對 98% 的地點送信。另外，在澳洲任何地方寄出的小信件或明信片，費用是1.2澳元。而政府則希望可以減少派信的次數和增加郵費來改善澳洲郵政的財務狀況，所以在今天的【大眾論壇】，想問問大家：『你是否贊成澳洲郵政減少派信的次數和增加郵票費用來改善財務狀況呢？』





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。





