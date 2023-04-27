【赤字高企】政府是否仍應大量花費購買國防裝備？

聯邦政府在星期一（24／4）公開了《國防戰略檢討》報告，其中建議對印太地區不斷惡化的情況作出回應。報告提到有六個優先領域，其中包括採購核動力潛艇和長程導彈。





國防部長馬利士昨天（26／4）亦公佈，澳洲計劃投資超過 25 億元發展製造遠長程武器的能力，包括將軍隊的火砲射程從 40 公里擴大到 500 多公里。同時，政府亦將在未來四年撥款 41 億元，用於獲得更多長程襲擊系統和在澳洲製造長程武器。



雖然根據《國防戰略檢討》報告顯示，澳洲在面對外來入侵的可能性仍然很低，但澳洲現時卻面臨著衝突或脅迫的風險迅速增長， 故此，澳洲亦正進入了所謂的「導彈時代」。有關開支，部分將來自削減80 億國防的費用中支付。同時，政府亦會投資 16 億元，用於提高國防部隊能夠準確打擊更遠距離目標的能力，並擴大投資遠程導彈系統。另外亦會盡快購買及獲得更多的高機動性多管火箭系統 (High Mobility Artillery Rocket Systems）及精準打擊飛彈（Precision Strike Missile）， 以期達致「提供打擊多地域的效果」。





不過，反對黨亦一直批評政府對檢討報告的回應，認為政府並沒有詳細解釋任何新的開支預算或有明確的策略。同時，據一些資料顯示截至今年 1 月，澳洲的基本預算赤字為 284 億澳元，而總體赤字為 345 億澳元，在赤字高企的同時，政府卻準備在國防裝備上大曬金錢，所以在今天的【大眾論壇】，想問問大家：『你認為在赤字高企的情況下，政府是否應該將花費在購買大量國防裝備的費用用於其他用途？』





