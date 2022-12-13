越有錢越唔好超速：芬蘭富商被罰款 20 萬澳元

越有錢越唔好超速：芬蘭富商被罰款 20 萬澳元Play05:47芬蘭一名富商超速駕駛，竟然被罰款 20 萬澳元！ Credit: The Star Online下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.29MB) 芬蘭一名富商，在時速限制每小時 50 公里的路段，以 82 公里時速駕駛，被當局罰款 12.1 萬歐元，相當於 20 萬澳元。原來當地法例訂明，超速的罰款金額是與違規者的收入掛勾。張艾利在今集鐳射全方位為大家講解。更多內容越有錢越唔好超速：芬蘭富商被罰款 20 萬澳元【Swift Challenge】香港學生研發盲文學習遊戲App獲獎單親母親與AI聊天機械人結婚？【事業殺手？】律師誤信 ChatGPT「虛構」案例：恐面臨嚴重處分【消費者權益】航班延誤需要賠償？【繼續微笑】新冠後遺：長期戴口罩令人忘記笑容？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（6月16日）【Hello 你好嘛！】籍藝術展向「離散港人」問安SBS 中文新聞 （6月16日）【國會性騷擾不斷？】兩名女議員指遭性騷擾 達頓即時斷臂將涉事議員逐出黨團