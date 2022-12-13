越有錢越唔好超速：芬蘭富商被罰款 20 萬澳元

New push to reinstate "no absolute speed limit" in Australia.

芬蘭一名富商超速駕駛，竟然被罰款 20 萬澳元！ Credit: The Star Online

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芬蘭一名富商，在時速限制每小時 50 公里的路段，以 82 公里時速駕駛，被當局罰款 12.1 萬歐元，相當於 20 萬澳元。原來當地法例訂明，超速的罰款金額是與違規者的收入掛勾。

張艾利在今集鐳射全方位為大家講解。
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