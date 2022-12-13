【涉嫌為騙保險金】珠寶店東主竟自導自演搶劫案？

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一間已結業的珠寶店Germani門市。 Source: Nine Network

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澳洲著名珠寶店老闆涉嫌為騙取高額保險金，竟然自導自演搶劫案；近日被揭發他正是幕後黑手，上周被當地警方緝拿歸案。今日鐳射全方位張艾利和大家分享一則轟動大騙案。

澳洲國內最具人氣的高級珠寶店Germani，於今年年初傳出位於雪梨市中心的一間門市遭搶劫，損失價值二百餘萬美元的名貴珠寶首飾，惟案件峰迴路轉，警方在上周周一拘捕珠寶店老闆傑爾馬尼(Michel Elias Germani)，指他涉嫌為詐騙保險金而幕後策劃該宗劫案。

據傳媒報導，現年65歲的傑爾馬尼是黎巴嫩裔移民，在1980年代中移居雪梨並創立其珠寶事業。二十多年前，其開設的Germani Jewellery在1988年至2001贊助電視遊戲節目《世紀特賣會》(Sale of the Century)，在澳洲成為家傳戶曉的品牌。Germani在全球開設多家分店，顧客包括沙特阿拉伯王室家庭，並為已故荷李活女星伊莉莎伯泰萊(Elizabeth Rosemond Taylor)以及已故英國王妃戴安娜(Diana Frances Spencer)等名人設計首飾，因而在業界打響名堂。

雪梨警方表示，這宗假搶劫案發生在本年1月19日，當時兩名匪徒在晩上涉嫌進入位於雪梨的一家Germani門市，然後亮刀指嚇在場的傑爾馬尼和一名女店員，脅迫他們打開保險箱，又涉嫌將傑爾馬尼和女店員綁起，帶走大批珠寶。據當時報道，該店損失約280萬美元。據稱，傑爾馬尼其後向保險公司(Barrenjoey Insurance)按保單索賠280萬澳幣。

當大家以為這是一宗尋常珠寶劫案之際，案件取得突破性發展，警方於上月成功分別為逮捕37歲和57歲的劫匪，再經拷問及調查後，於上周一拘捕珠寶店老闆傑爾馬尼，指搶劫是一場騙局。傑爾馬尼遭起訴嚴重搶劫及剝奪別人自由、試圖以欺騙手段不誠實地獲取財政利益等4項罪名。當中參與策劃搶劫案並意圖詐騙保險金最為嚴重。

調查該案件的警司Joe Doueihi表示，在搶劫過程中被脅迫的47歲女員工並沒有涉案，是無辜的受害者，更因遭劫匪持刀威脅而受到極大心理創傷。基於該門市兩年前曾遭遇另一宗搶劫案，警方正在調查兩宗搶劫案可能存在的關聯性。

傑爾馬尼於本月9日中午在唐寧中心地方法院（Downing Centre Local Court）出庭受審，並於昨日上周(11日)申請保釋；傑爾馬尼的律師將二審申請推遲到下周。同時，他的亞裔妻子Coco Germani在受訪時則聲稱丈夫是無辜的，也稱自己亳不知情。Coco擔任該珠寶店的董事。有報道指，Germani的珠寶王國出現資金周轉問題，已關掉位於雪梨的兩間旗艦店。

「天網恢恢，疏而不漏。」傑爾馬尼策劃打劫自己的公司為騙保險金，最終可能要受牢獄之苦。
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