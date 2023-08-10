FBI 特工調查兒童色情遭槍殺 引發大規模追緝 19 澳男落網

PAEDOPHILE RING ARRESTS

一名涉嫌暗網孌童癖萬羅的用戶，在南澳被補時涉。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE

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澳洲聯邦警察 (AFP) 和美國聯邦調查局 (FBI) 聯手採取行動，搗破了一個網上戀童癖團伙。 至今已有 19 名在澳洲的男子被落案起訴，其中兩人已被判監。

當局在行動中成功移走了 13 名兒童，以免他們進一步受到傷害。

澳洲聯邦警察指揮 Helen Schneider (施耐德) 表示，是 FBI 提供的信息，才會有這個調查。
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2021 年 2 月 2 日，FBI 特工 Laura Schwartzenberger 在 Sunrise 被涉嫌孌童癖分子開槍擊斃。死者還有她的同僚 Daniel Alfin。這是 2 月 7 日當局為 Schwartzenberger 安排在事發現場的悼念儀式。 Source: AAP / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
她說，由於 FBI 向
澳洲反兒童剝削中心 (Australian Centre to Counter Child Exploitation，簡稱 ACCCE)
提供信息，「巴基斯行動」 (Operation Bakis) 於 2022 年正式啟動，這些信息涉及澳洲一個點對點網絡的成員，據稱這些成員在網上分享兒童遭侵犯的材料。

該次調查十分複雜，而該網絡的成員在分享兒童遭侵犯的影片和檔案時，使用了加密和其他方法，以免被執法當局偵測。

這個「巴基斯行動」由澳洲聯邦警察率領，澳洲反兒童剝削中心負責在澳洲協調，並與澳洲各地的警察部隊合作。

引發大規模調查的原因

它是於 FBI 與一名美國戀童癖涉嫌分子發生奪命槍戰之後才展開的，該次槍戰，於 2021 年佛羅里達州 Sunrise 地區發生，FBI 特工持搜查令，到 David Lee Huber 寓所採取行動時，其中兩人被殺。Huber 因涉嫌分發兒童性侵材料被通緝，他在槍殺兩名特工後自殺身亡。

經過 FBI 的進一步調查，發現 Huber 是一個侵害兒童犯罪網絡的一員，而該網絡更延伸至澳洲。

目前全球共有 79 人因涉嫌參與該在線網絡已被拘捕。

澳洲聯邦警察即將執行更多的逮捕行動，至於那 19 名被捕男子，被檢控合共 138 項罪名。

其中兩人已被判入獄，一人來自澳洲首都領地，他被判監差不多 15 年，另一人在新州，被判監 5 年。

觀看、分發和製作兒童虐待材料是一種可怕的罪行，從這個網絡為了逃避偵測而所作出的努力，大家可以推測到他們有多危險。

施耐德說，一些罪犯犯下的罪行，可能已超過 10 年。

她還表示，大多數被指控的人，從事需要有豐富「資訊通訊技術 (ICT) 」 知識的職業。

在 13 名被移走的兒童中，4 人來自昆士蘭、4 人來自新州及南澳洲，另外還有 5 名兒童來自澳洲首都領地。

防止兒童虐待和忽視國家協會的 Leesa Waters 表示，每個和兒童有工作上接觸，又或者照顧兒童的人，應留意年輕人身上是否流露出戀童癖犯罪人士的蛛絲馬跡，以及在發現後如何應對。

如果您或您認識的人受到兒童性侵或在線剝削的影響，可以在
ACCCE 網站
上找到支援服務。

有關詳情，請收聽溫楚良這節報導。
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