半夜「曇花一現」後仲可以食 冰糖燉曇花你食過未？Play12:30曇花半夜開花之後，還可以食用，煲湯煲糖水都得。 Credit: Wikipedia / Damitr下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.45MB) 「曇花一現」大家聽得多，曇花只會在晚上開花，故有「曇花一現」的説法。你又知唔知，曇花半夜開花之後，還可以食用，煲湯煲糖水都得。想知點種？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【智慧晚間植物】曇花﹑金針花﹑火龍果都是「夜貓」一族？【聽眾問題】點樣成功種植番荔枝「釋迦果」？【冬天可以種咩菜？】打邊爐必備靚菜都種得【觸碰即生不如死】植物界毒蠍金皮樹Gympie-Gympie 又名「自殺樹」【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root Plants瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes第49屆工黨全國大會閉幕 呼籲將「原住民國會之聲」入憲【人物專訪】走出舒適圈移居學英文 唐寧：尋找演好真正自己【文化360】《中國古代男子的化妝》 (四)【免費活動】布里斯本雕塑節