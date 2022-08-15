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澳洲政府考慮提高移民配額去解決技術短缺問題

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Australian Employment Participation Minister Brendan O’Connor

澳洲技能與培訓部長奧康納 Source: AAP / AAP/Lukas Coch

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Published 15 August 2022 at 1:17pm, updated 3 hours ago at 1:37pm
By Aaron Wan
Source: SBS

不僅澳洲，全球目前都正鬧人才荒。很多國家均施展渾身解數來爭奪人才。

Published 15 August 2022 at 1:17pm, updated 3 hours ago at 1:37pm
By Aaron Wan
Source: SBS
澳洲技能與培訓部長奧康納 (Brendan O’Connor) 表示，聯邦政府會用盡一切可行的辦法，去解決這個勞動力技術人才短缺的嚴峻情況。

解決這個問題的其中一個方法，是增加移民額。目前澳洲每年的入境移民人數上限是 16 萬人，但有報道指，聯邦政府考慮將這個上限提升至 18 萬或甚至 20 萬。

不過，奧康納表示，政府暫時對此還沒有定論，但他們所做的決定，均會符合澳洲國家利益。

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聯邦政府將於 9 月 1 日至 2 日一連兩天舉辦 “Jobs and Skills Summit” (就業與技能峰會)，解決技術人才不足將是各方主力探討的範圍。

雖然聯邦反對黨自由黨領袖達頓已表示不會參與，但兩黨聯盟的國家黨黨魁利特爾波特和綠黨領袖班特已表示會參與該峰會。

詳情請聽溫楚良和宋慶勤的報道。
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