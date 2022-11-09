SBS廣東話節目其他收聽方法 特首李家超推恆常化「大灣區青年就業計劃」Play05:25SBS廣東話節目其他收聽方法 特首李家超推恆常化大灣區青年節就業計劃。下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.96MB)Published 10 November 2022 at 6:28amBy Thomas SungSource: SBS 今期【中港快訊】環節張慕澄重點報道，特首李家超推出恆常化的「大灣區青年就業計劃」，有關計劃如何吸引香港青年投身於大灣區發展事業？機管局及珠海市政府簽署備忘錄，深化兩地機場合作，目的是配合大灣區發展，詳情如何？中國外交部反對美國延續上届政府對華投資禁令， 那麽這個禁令對華影響有多大？ 此外習近平視察軍委聯合作戰中心，期間發表講話，内容是什麽？ 詳情請收聽張慕澄的報道。Published 10 November 2022 at 6:28amBy Thomas SungSource: SBS更多内容跟特首李家超重申暫不取消紅黃碼安排香港特首寄語金融峰會 香港重返國際金融中心香港金融領袖投資峰會在風雨中如常舉行瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美國中期選舉期間 市場方向難尋SBS 新聞簡報（11月9日）【疫苗快報】研究稱全澳近三份之二人曾感染新冠（11月9日）洪災最新：新州三鎮需靠空投糧食藥物（11 月 9 日）