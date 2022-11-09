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特首李家超推恆常化「大灣區青年就業計劃」

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特首李家超推恆常化大灣區青年節就業計劃。

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Published 10 November 2022 at 6:28am
By Thomas Sung
Source: SBS

今期【中港快訊】環節張慕澄重點報道，特首李家超推出恆常化的「大灣區青年就業計劃」，有關計劃如何吸引香港青年投身於大灣區發展事業？機管局及珠海市政府簽署備忘錄，深化兩地機場合作，目的是配合大灣區發展，詳情如何？中國外交部反對美國延續上届政府對華投資禁令， 那麽這個禁令對華影響有多大？ 此外習近平視察軍委聯合作戰中心，期間發表講話，内容是什麽？ 詳情請收聽張慕澄的報道。

Published 10 November 2022 at 6:28am
By Thomas Sung
Source: SBS
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