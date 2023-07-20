不過，維州州長安德魯斯 (Daniel Andrews) 日前（18／7) 卻突然宣布，由於成本大增，決定取消主辦 2026 年英聯邦運動會。





而事件亦引起各方的討論。其中負責籌組英聯邦運動會的澳洲英聯邦運動會行政總裁菲利普斯（Craig Phillips）表示，這一決定令人非常失望，並認為維州預測的成本超支是「嚴重誇大」其詞。 他又指，舉辦有關運動會的開支將不到安德魯斯聲稱的一半。但安德魯斯這個決定，卻損害了墨爾本作為澳洲體育之都和在國際上的聲譽，並無視取消一項全球體育賽事的合理性選擇。





安德魯斯表示，根據現時的估計，主辦英聯邦運動會的開支將會高達 60 至 70 億元，比原來預算 26 億元的開支大幅增加接近兩倍，而維州政府認為，對於舉辦一個只有 12 天的大型活動而言，這是花費過大。同時，有關今次違約，維州政府可能需要付出一些賠償費用，但究竟要賠多少，暫時仍然未有公布。





聯邦反對黨財政事務發言人休姆 (Jane Hume) 表示，有人需要因取消該次英聯邦運動會而辭職。她對七號台表示，有消息指，聯邦政府拒絕安德魯斯向政府增加撥款的要求。她認為這顯示安德魯斯和維州政府在管理項目上的無能。





不過，安德魯斯表示，即使聯邦政府真的會撥款，該運動會也不值花費那麼多錢。





反對黨體育事務發言人魯斯頓 （Anne Ruston）表示，取消該運動會是損害了澳洲的聲譽。同時，她亦譴責安德魯斯及聯邦政府缺乏領導力。





不過，總理艾巴尼斯表示，退出主辦英聯邦運動會是維州政府的決定。





除了負責主辦今次運動會當局對決定表示失望之外，不少本地的運動員亦紛紛在社交媒體上表示震驚和失望。





曾經代表澳洲參加 2016 年和 2020 年殘障奧運會的游泳運動員克羅瑟斯 (Rowan Crothers) 表示，取消主辦今次運動會對於許多有殘障的運動員來時特別令人失望。





競步運動員蒙塔格（Jemima Montag）則對澳洲廣播公司電台表示，她在聽到這個消息後感到「洩氣」。所以，在今天的【大眾論壇】，我們想問問大家：『你認為維州政府取消主辦2026年英聯邦運動會的決定是否正確？』



*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。



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