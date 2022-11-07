【懶人恩物】自動洗澡機：你有冇興趣要一部？

日本人的創作力和幻想，有時真的會嚇你一跳！近年開始有企業研發一種「全自動洗澡機」，可能成為人類史上其中一項最偉大的發明，預計2025年就會正式推出市場。以各樣新型科技廣為人知的大阪企業，研發出了一款全新的商品「自動洗澡機」，只要人躺進去就可以將全身都洗乾淨，這不只是懶人的必備神器，更是行動不便者的最大福音！如果這次研發成功，可能會為人類帶來全新的生活模式！而此機器也預計於2025年於大阪關西萬博會上正式亮相。





追溯至1979年，即43年前的大阪萬博會上，日本三洋電機展出一款全自動超聲波洗澡機，人體躺坐進去，機器即可在15分鐘內對進行清潔、按摩和烘乾，驚豔眾人！可惜當時並未有作生產，就好像今天的概念汽車一樣。但別失望，新一代人體洗澡機有望上市。根據日本媒體報導指出，大阪企業的社長青山恭明，當年才10歲的他在大阪萬博會上備受啟發大開眼界。事隔40多年，青山恭明以當年三洋電機的自動洗澡機為基礎，研發了一款升級版的自動洗澡機。



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升級版的全自動人體洗澡機稱為「Project Usoyaro」，引用先進的細微泡沫技術及超音波清洗技術，利用水流噴射系統，輕鬆帶走身體上髒污。青山恭明也和大學合作，利用感應器監測使用者的心跳和交感神經狀態，再配合AI人工智能技術，利用影像和音樂，打造適合的舒壓模式。螢幕畫面、香味以及溫度都會不一樣，創造出極具療癒感的空間，讓身心都放鬆。加上世界多國邁向高齡化社會，人體洗澡機可說是商機無限。青山恭明提到，當年親眼看到人體洗澡機，覺得未來充滿可能，希望讓下一代覺得只要有想像力，凡事可成真。





同場加演自動化妝機。瑞典的Foreo公司更懂女人的需要，近期發表的「3D列印自動彩妝機」可以在30秒內，幫你畫上最時尚的名人彩妝！使用方式是先使用手機選擇想要的妝感，選號後再將臉靠在機器上，而這機器就是利用3D列印的原理運作，機器會先用生物識別鏡頭，準確地辨識出使用者五官位置。再利用內置的臉部比對軟體，來決定使用者的膚色等條件適合上甚麼顏色的底妝！當個美麗的懶人不再是夢！





