SBS廣東話節目

【懶人恩物】自動洗澡機：你有冇興趣要一部？

SBS廣東話節目

Human Washing Machine

人體洗澡機。 Source: Supplied / Science Co. Ltd.

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 8 November 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

都市人奔波一整天，回到家必然身心疲憊。曾幾何時幻想如果有自動洗澡機就好了！日本大阪一家企業結合先進的細微泡沫技術，打造不用動手，就能洗淨身體的「人體洗澡機」，還要配合影像和音樂，讓心靈也放鬆。今日鐳射全方位張艾利和大家介紹這部懶人恩物 －「自動洗澡機」。

Published 8 November 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
日本人的創作力和幻想，有時真的會嚇你一跳！近年開始有企業研發一種「全自動洗澡機」，可能成為人類史上其中一項最偉大的發明，預計2025年就會正式推出市場。以各樣新型科技廣為人知的大阪企業，研發出了一款全新的商品「自動洗澡機」，只要人躺進去就可以將全身都洗乾淨，這不只是懶人的必備神器，更是行動不便者的最大福音！如果這次研發成功，可能會為人類帶來全新的生活模式！而此機器也預計於2025年於大阪關西萬博會上正式亮相。

追溯至1979年，即43年前的大阪萬博會上，日本三洋電機展出一款全自動超聲波洗澡機，人體躺坐進去，機器即可在15分鐘內對進行清潔、按摩和烘乾，驚豔眾人！可惜當時並未有作生產，就好像今天的概念汽車一樣。但別失望，新一代人體洗澡機有望上市。根據日本媒體報導指出，大阪企業的社長青山恭明，當年才10歲的他在大阪萬博會上備受啟發大開眼界。事隔40多年，青山恭明以當年三洋電機的自動洗澡機為基礎，研發了一款升級版的自動洗澡機。
Advertisement
升級版的全自動人體洗澡機稱為「Project Usoyaro」，引用先進的細微泡沫技術及超音波清洗技術，利用水流噴射系統，輕鬆帶走身體上髒污。青山恭明也和大學合作，利用感應器監測使用者的心跳和交感神經狀態，再配合AI人工智能技術，利用影像和音樂，打造適合的舒壓模式。螢幕畫面、香味以及溫度都會不一樣，創造出極具療癒感的空間，讓身心都放鬆。加上世界多國邁向高齡化社會，人體洗澡機可說是商機無限。青山恭明提到，當年親眼看到人體洗澡機，覺得未來充滿可能，希望讓下一代覺得只要有想像力，凡事可成真。

同場加演自動化妝機。瑞典的Foreo公司更懂女人的需要，近期發表的「3D列印自動彩妝機」可以在30秒內，幫你畫上最時尚的名人彩妝！使用方式是先使用手機選擇想要的妝感，選號後再將臉靠在機器上，而這機器就是利用3D列印的原理運作，機器會先用生物識別鏡頭，準確地辨識出使用者五官位置。再利用內置的臉部比對軟體，來決定使用者的膚色等條件適合上甚麼顏色的底妝！當個美麗的懶人不再是夢！
更多內容

【懶人恩物】自動洗澡機：你有冇興趣要一部？

【匪夷所思？】卡塔爾世界盃怪招為遊客提供住宿

澳洲女大學生靠自製菲林相機致富

智能手錶屢次立功！協助佩戴者及早發現健康問題

【聰明過人】超級可愛浣熊竟成環保回收大使？

俄禁出口樺樹損供應：廁紙恐變更貴！


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （11月8日）

Medicine doctor and stethoscope in hand touching icon medical network connection with modern virtual screen interface, medical technology network concept

【AI醫護】 人工智能會取替醫護人員嗎？

Asian Stock Markets

美國中期大選在即 美股表現亢奮

top view of a happy dog breed dachshund, black and tan, lies on a pile of counterfeit money dollars in a criminal costume

【網上情緣】網購寵物被詐騙 破財又傷心