【事業殺手？】律師誤信 ChatGPT「虛構」案例：恐面臨嚴重處分

Illustrative: Chatbot ChatGPT

ChatGPT。 Credit: ANP/Sipa USA

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ChatGPT在全球掀起熱潮，不少人靠這軟件完成工作，也有人利用AI人工智能在工作上投機。一名美國紐約州的律師竟用ChatGPT寫狀詞，當中引用6則「不存在」的法律案例！事情被揭發後，這名律師未來恐怕會面臨嚴重處分。今日鐳射全方位張艾利和大家分享這名律師的故事。

AI聊天機械人ChatGPT推行初期，只是被當成可查找資料並統一整合資料的工具，後來發展成連各行業專業人士都用它來代工。美國一名從業30年的律師日前使用ChatGPT搜尋案例資料，但未經查證便交予法官，被發現所提交案例全屬虛構（即根本不存在），導致其律師執照可能會被吊銷。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國紐約市律師施瓦茨（Steven Schwarz）受僱為馬塔（Roberto Mata）對哥倫比亞航空公司（Avianca）提出訴訟，因為馬塔聲稱自己於2019年的一趟飛往紐約市的航班中，膝蓋在空服人員的疏忽下，被客艙內的推車撞傷。

作為擁有30多年從業經歷的律師，施瓦茨首先向法官卡斯特爾（Kevin Castel）提交了多個類似案例及其判決結果，用於支持馬塔的訴求。沒想到其中有至少6個遭答辯一方的律師察覺出不妥，於是致函法官質疑其真實性，指旗下律師團隊精通航空法律，看出所提供案例的資訊有不實之處，並隱約感覺該資訊來源於ChatGPT。

對此，施瓦茨直接承認了自己的失誤，表示自己是初次使用此類AI工具來收集案例資料，稱「沒有意識到內容偽造的可能性」，更強調自己無意欺騙法庭。他在宣誓書中附上當時使用ChatGPT的截圖，顯示ChatGPT在多次詢問及確認下仍然給出肯定的答案，指提供的案例都是真實的，而且可以在《萬律》（Westlaw）及《律商聯訊》（LexisNexis）等可信的法律數據庫中尋獲。

施瓦茨隨後在宣誓書中道歉，表示自己非常懊悔，且十分後悔使用生成式AI來補充法律研究，稱自己願意承擔相關責任，並承諾今後不會在沒有核實真實性的情況下，提交ChatGPT生成的資料。法官卡斯特爾表示，施瓦茨提供的6個案例中所提及的判決結果都屬虛假，並稱此情況為「史無前例」。

施瓦茨目前面臨何種懲罰尚未明確。他將於6月8日出席聽證會，最嚴重的結果可能就是被吊銷執照。不過事件傳出後已引起法律界關注，其信譽恐怕將受到嚴重影響，30年職業生涯或許就此毀於一旦。
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