自由國家黨保住Fadden議席 達頓領導層獲喘息空間

今次補選是由於上屆兩黨聯盟政府部長羅伯特（Stuart Robert）在5月宣佈辭去國會議員的職務。羅伯特在上次大選以高出10%票數，贏得議席。而在今次補選，更將優勢擴大，再取多大約2.4%的票數，成為自由黨更安全的議席。





贏得今次補選的自由國家黨候選人考德威爾（Cameron Caldwell）出任黃金海岸市議員多年，對於今次勝出，他認為是顯現兩黨聯盟的持久力量，可以即將重返聯邦掌政。





考德威爾成功擊敗了其餘 12名候選人，包括工黨護士教育工作者德爾·法布羅 (Letitia Del Fabbro)。





雖然工黨在今次補選，大力針對上屆兩黨聯盟政府涉及自動債務索償系統（Robodebt）的醜聞，德爾·法布羅在今次競選，也加入選區關注的議題，例如更便宜的託兒費用、更便宜的藥物及將資金重新投入國民保健Medicare等。她已經承認在今次補選落敗。





現任工黨政府財長查默斯（Jim Chalmers）向澳洲廣播公司ABC表示，對今次Fadden補選結果，不感到意外，也沒有不安。





查默斯說，「補選結果是完全符合預期。如果說有什麼不同的話，那就是自由黨的表現低於歷史平均水平，而且這是花費了超過 50 萬元在這個議席，這可能至少是工黨在這議席花費的10倍。 所以毫不奇怪，不令人不安，他說這完全是預計的情況，並且祝賀國會新成員。」





據報道，自由黨在今次補選宣傳活動花費大約60萬元。同時自由黨也改變策略，選擇屬於選區的候選人，做市議員的考德威爾，考德威爾競選時也提出區內選民關心的生活開支飆升以及罪案的問題。





在上屆大選後，在野兩黨聯盟將攻擊政府的重點，轉為生活開支以及工黨經濟管理。





自由黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）接受天空新聞台訪問時表示，工黨已經錯過了應對高通脹的關鍵窗口。





利蘇珊說：「這一切都與未來有關。他們已經對債權人風險進行了評估，顯示企業無力償還債務的情況正在增加。電費將上升 20% 至 30%。而僅僅今年，就有 880,000 個家庭或個人，房屋按揭的固定利率期滿，其中一些人的利率將增加 4%。在目前的生活情況，是非常艱難，我們需要一個有適當計劃的政府。」





今次補選結果，被認為令兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）及其領導層，帶來一些喘息的空間。在今年4月，一直是自由黨票倉的墨爾本Aston聯邦議席補選，工黨成功奪得議席，是澳洲一個世紀以來，首次在補選，執政黨贏得原來由在野黨持有的議席。





對於今次自由黨成功在補選保住議席，格里菲斯大學政治學家利瑪（Susan Harris Rimmer）教授表示，雖然Fadden這個選區的面貌正在改變，但預計這個海濱區的選民，會比較關注民生問題。





利瑪說：「Fadden是很有趣對選區，因為是一個非常安全的自由國家黨議席。這是一個白人聚居、以富裕的退休人士為主、他們喜歡划船和釣魚。她並且說，區內有小生意，但小企業老闆不會特別政治化。而且對於他們中的大多數人來說，原住民國會之聲或 自動債務索償系統，可能不會對他們個人產生特別的影響，這個社區沒有大量的原住民人口。有居民領取福利金，但大多數是退休福利金。」





請聽楊蕙而今集【時事報道】。







