「半人半機械」真的會出現在人類世界？

一提到馬斯克(Elon Musk) ，人們總聯想到世界上最富有的人，是大企業家，發明家，最具影響力的人…… 《時代雜誌》(TIME) 更將他評為去年年度風雲人物，這成就是針對個人或團體做出重大改變而頒發。同時這也造就了馬斯克是世界上最為忙碌的人之一！大眾熟悉的 Paypal，SpaceX，Tesla，Solarcity，The Boring Company、Hyperloop、Neuralink 等等，都是他旗下擁有的公司。當新產品發佈時，他得穿州過省在全球各大發佈會中現身。在上週末結束前，他出席了旗下腦神經科技公司Neuralink 在加州總部的發布會，並展示了最新的研究成果。





馬斯克的腦神經科技公司Neuralink致力於開發「腦機互動」的工程和研究。早期目標是研發一款腦植入神經的技術，讓帕金遜症、阿茲海默症等腦部疾病患者可控制大腦活動，方便與外界交流。Neuralink還深化這項研究，希望能夠植入人類眼球，改善或甚至恢復視力。過去三年，Neuralink都公佈其腦機接口技術進展，同時也在進行動物實驗。馬斯克曾在2019年透露，該公司正在猴子身上測試這種技術，2020年月，Neuralink展示了在豬的腦部植入腦機接口設備。去年，Neuralink還發佈了一段影片顯示，一隻成功植入腦機接口的猴子，單靠意念就成功操控電腦上的遊戲！Neuralink的設備由一個微型裝置和電極絲組成，可植入腦中，就像用智能手錶取代你的一塊頭骨！





實情並沒有誇張，在上星期的發佈會上， 馬斯克直接放出了一段猴子通過意念在打字的影片，引起了公眾的喧嘩！這隻猴子名叫Sake，之所以能通過意念打字，是因為通過腦袋裡植入的 Neuralink 研發的裝置，用腦電波控制虛擬游標，而作出不同的指示。儘管該猴子不會拼寫，但該公司有辦法使他做出改變，主要可以追踪 Neuralink 在屏幕上用黃色高亮度顯示的按鍵，得益於嵌入猴子頭骨的一顆 N1 晶片能夠讀取大腦活動，以在屏幕上移動游標，最終拼寫了「can i please have snacks？」的英文短句，這也是該公司最震撼的成果。





有人則會問上一次所演示的乒乓球遊戲，與此次難度有什麼不同？這裡值得注意的是，相比於之前展示的用猴子腦電波直接操控「乒乓球」遊戲，「打字」無疑是更加複雜的一項實驗。發佈布會上 馬斯克還表示，其研究團隊正在努力為首次人體植入做準備！到目前為止已向美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration ，FDA) 提交了文件，這個審批過程可能需要大概半年左右，才能實現 Neuralink 的裝置首次植入人體內作實驗，我們可以幻想及期待將來有一天「半人半機械」出現在人類世界。





