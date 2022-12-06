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「半人半機械」真的會出現在人類世界？

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Neuralink’s monkey can play Pong with its mind. Imagine what humans could do with the same technology

Neuralink’s monkey can play Pong with its mind. Imagine what humans could do with the same technology Source: YouTube / Neuralink

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Published 6 December 2022 at 5:27pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

對行動不便的人來說，除了盼望康服外，就是希望透過科技協助可以改善他們的生活；甚至使用意念輕鬆地做到一些之前需要動手才能完成的工作。如果真有此發明，以後開車都可以不用手了！今日鐳射全方位張艾利和大家分享最新的科研成果。

Published 6 December 2022 at 5:27pm
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
一提到馬斯克(Elon Musk) ，人們總聯想到世界上最富有的人，是大企業家，發明家，最具影響力的人…… 《時代雜誌》(TIME) 更將他評為去年年度風雲人物，這成就是針對個人或團體做出重大改變而頒發。同時這也造就了馬斯克是世界上最為忙碌的人之一！大眾熟悉的 Paypal，SpaceX，Tesla，Solarcity，The Boring Company、Hyperloop、Neuralink 等等，都是他旗下擁有的公司。當新產品發佈時，他得穿州過省在全球各大發佈會中現身。在上週末結束前，他出席了旗下腦神經科技公司Neuralink 在加州總部的發布會，並展示了最新的研究成果。

馬斯克的腦神經科技公司Neuralink致力於開發「腦機互動」的工程和研究。早期目標是研發一款腦植入神經的技術，讓帕金遜症、阿茲海默症等腦部疾病患者可控制大腦活動，方便與外界交流。Neuralink還深化這項研究，希望能夠植入人類眼球，改善或甚至恢復視力。過去三年，Neuralink都公佈其腦機接口技術進展，同時也在進行動物實驗。馬斯克曾在2019年透露，該公司正在猴子身上測試這種技術，2020年月，Neuralink展示了在豬的腦部植入腦機接口設備。去年，Neuralink還發佈了一段影片顯示，一隻成功植入腦機接口的猴子，單靠意念就成功操控電腦上的遊戲！Neuralink的設備由一個微型裝置和電極絲組成，可植入腦中，就像用智能手錶取代你的一塊頭骨！

實情並沒有誇張，在上星期的發佈會上， 馬斯克直接放出了一段猴子通過意念在打字的影片，引起了公眾的喧嘩！這隻猴子名叫Sake，之所以能通過意念打字，是因為通過腦袋裡植入的 Neuralink 研發的裝置，用腦電波控制虛擬游標，而作出不同的指示。儘管該猴子不會拼寫，但該公司有辦法使他做出改變，主要可以追踪 Neuralink 在屏幕上用黃色高亮度顯示的按鍵，得益於嵌入猴子頭骨的一顆 N1 晶片能夠讀取大腦活動，以在屏幕上移動游標，最終拼寫了「can i please have snacks？」的英文短句，這也是該公司最震撼的成果。

有人則會問上一次所演示的乒乓球遊戲，與此次難度有什麼不同？這裡值得注意的是，相比於之前展示的用猴子腦電波直接操控「乒乓球」遊戲，「打字」無疑是更加複雜的一項實驗。發佈布會上 馬斯克還表示，其研究團隊正在努力為首次人體植入做準備！到目前為止已向美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration ，FDA) 提交了文件，這個審批過程可能需要大概半年左右，才能實現 Neuralink 的裝置首次植入人體內作實驗，我們可以幻想及期待將來有一天「半人半機械」出現在人類世界。
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