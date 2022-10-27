洪災最新：維州十歲男童被困雨水渠獲救（10 月 28 日）

維州緊急服務部門在墨爾本 Altona 地區的一條雨水渠中救出一名 10 歲男童，當局敦促家長切勿容許兒童在洪水中玩耍。





維州緊急服務部（SES）指：「該名男童在附近的一個洪水漩渦中玩耍，突然被吸入水中並被沖過水渠，將他沖到水渠的另一邊，令他被困在排水管的渠口。」





「慶幸地，緊急服務人員在現場附近，及時打開渠口救出男童。」





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而男童目前在醫院休養。



總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）及新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）於星期五（10 月 28 日）公布一項耗資八億元的計劃，特別為新州北部河流容易發生洪水地區的物業業主而設。





該計劃由聯邦及新州共同撥款運作，將會為受今年二至三月洪災影響的住宅物業業主提供援助，預料將有接近 2,000 名業主受惠，涵蓋七個地方政府管轄區，包括 Ballina、Byron、Clarence Valley、Kyogle、Lismore、Richmond Valley 及 Tweed。



北部河流最容易受災地區的居民將合資格參與自願物業回購計劃。其他民眾則可以獲得財政援助，用作維修及改建房屋，以令物業更能抵禦洪災的來襲。





維州緊急服務部表示，對 Barmah 及 Lower Moira 地區民眾發出的「撤離已經太遲」緊急警告繼續維持生效。





目前折返 Kerang 仍然被視為不安全的危險舉動。





當局指：「危險的洪水仍然嚴重影響 Kerang 及周邊地區，（民眾）應繼續避免進入水浸位置。」





預料 Campaspe River 近 Echuca 的水位將在星期五及星期六（29 日）維持在澳洲高度基準 94.40 米（94.40m AHD）的水平，屬中度水浸水位。





維州緊急服務部已對 Bunbartha、Kaarimba 及 Mundoona 發出中度水浸警告。





氣象局預料，維州多條河流的水位將在星期一（31 日）再度上升，並構成輕度水浸情況。





當局亦預料，澳洲東部地區 11 月至 1 月將有高於過往中位數的降雨量，尤其是在 11 月期間。





收聽更多 洪災最新：維州民眾長周末期間應繼續留意最新消息（10 月 27 日） SBS Chinese 27/10/2022 04:32 Play



