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洪災最新：維州十歲男童被困雨水渠獲救（10 月 28 日）

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A10-year-old Melbourne child had been playing in swirling floodwater when he was suddenly sucked underwater. Source: Supplied / VICSES Facebook

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Published 28 October 2022 at 4:06pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS

以下是澳洲各地洪水災情的最新消息。

Published 28 October 2022 at 4:06pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS
維州緊急服務部門在墨爾本 Altona 地區的一條雨水渠中救出一名 10 歲男童，當局敦促家長切勿容許兒童在洪水中玩耍。

維州緊急服務部（SES）指：「該名男童在附近的一個洪水漩渦中玩耍，突然被吸入水中並被沖過水渠，將他沖到水渠的另一邊，令他被困在排水管的渠口。」

「慶幸地，緊急服務人員在現場附近，及時打開渠口救出男童。」

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而男童目前在醫院休養。
總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）及新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）於星期五（10 月 28 日）公布一項耗資八億元的計劃，特別為新州北部河流容易發生洪水地區的物業業主而設。

該計劃由聯邦及新州共同撥款運作，將會為受今年二至三月洪災影響的住宅物業業主提供援助，預料將有接近 2,000 名業主受惠，涵蓋七個地方政府管轄區，包括 Ballina、Byron、Clarence Valley、Kyogle、Lismore、Richmond Valley 及 Tweed。
北部河流最容易受災地區的居民將合資格參與自願物業回購計劃。其他民眾則可以獲得財政援助，用作維修及改建房屋，以令物業更能抵禦洪災的來襲。

維州緊急服務部表示，對 Barmah 及 Lower Moira 地區民眾發出的「撤離已經太遲」緊急警告繼續維持生效。

目前折返 Kerang 仍然被視為不安全的危險舉動。

當局指：「危險的洪水仍然嚴重影響 Kerang 及周邊地區，（民眾）應繼續避免進入水浸位置。」

預料 Campaspe River 近 Echuca 的水位將在星期五及星期六（29 日）維持在澳洲高度基準 94.40 米（94.40m AHD）的水平，屬中度水浸水位。

維州緊急服務部已對 Bunbartha、Kaarimba 及 Mundoona 發出中度水浸警告。

氣象局預料，維州多條河流的水位將在星期一（31 日）再度上升，並構成輕度水浸情況。

當局亦預料，澳洲東部地區 11 月至 1 月將有高於過往中位數的降雨量，尤其是在 11 月期間。

請瀏覽
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緊急服務部的網站了解最新撤離指令。一旦遇上危及生命的緊急情況，請立即致電 000。如果經歷雷暴、強風、冰雹或樹木倒塌而造成物業或財產損毀，或有樹幹正威脅你個人或財物的安全，請致電緊急服務部門。新州：132 500；維州 1800 226 226。若需要即時傳譯服務，可致電
全國翻譯及傳譯服務
131 450，然後要求轉駁至所需部門。如果有聽力、語言或溝通障礙，可致電
全國中繼服務（National Relay Service）
1800 555 677，然後要求轉駁至所需部門。

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洪災最新：維州民眾長周末期間應繼續留意最新消息（10 月 27 日）

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