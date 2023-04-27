【天網恢恢】日本高材生網上代考逾四千次！

28歲的日本人田中信人，是關西電力公司（Kansai Electric Power Co.,Inc.）的前員工，亦曾經是名校日本京都大學的高材生。





去年三月至四月期間，接受求職活動中三名大學生的委託在網上代考試而被捕。據報田中自2019年3月起至2022年7月期間，在Twitter和其他社交媒體上接受網上考試的代考委託，次數竟然高達逾四千次！





一般日本大學生在三年級起，便開始預備求職，並需要通過入職考試才有機會畢業後受聘。在疫情下，有不少企業就引入網上考試的機制。田中信人被告在Twitter上以「京都大學畢業生」、「兩科共4,000円」、「合格率95%以上」等字眼募集客人。





單是自去年一月起至七月便有三百多人找他代考約一千家公司的考試，每科收費約2,000円，勁賺約400萬円（大約4.5萬澳元）。其中有一名在東京就讀大學四年級的女生，更因為入職考試一直沒有通過，決定向田中信人支付了十萬日圓（約1,100澳元），讓對方幫她參加廿三間公司的招聘考試。



田中信人與代考委託人的短信內容。 Source: YouTube 這些網上考試有部份只需要委託人的個人ID號碼及密碼，就能簡單登入應聘公司的系統考試。另外，一些需開啟網絡攝像頭監視的考試中，田中信人會使用螢幕共享的程式看考試內容，並透過考生藏在耳中的耳機口頭傳達答案。





在他募集代考客人的Twitter帳號上，他亦會列出出曾成功代考及格的公司名單。當中除了三井物產、三菱商事、SMBC日興證劵及NTT西日本這些日本著名本土企業之外，還有麥堅時（McKinsey & Company）、高盛（Goldman Sachs）和波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）等多家知名的國際企業。





田中信人在今年三月的初判中承認控罪，表示自己的動機只是希望能幫到人，不想優秀的人才被淘汰。東京地方法院指，田中信人所作所為嚴重破壞對網絡能力測試的信任，是誠信的問題，絕對不能輕判。在上月28日宣佈判決有期徒刑兩年六個月，緩刑四年。





有網民表示自田中信人被捕以來，網上大量代考帳戶立即自動消失，似乎對業界有很大阻嚇性。社會和教育界亦指希望企業們能找到方法去杜絕代考，讓真正以自己努力應考的人能得到認可，和公平競爭的機會。





