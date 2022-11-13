【可能係世界上最幸運嘅人】20億美元六合彩一注獨得

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Lottery Jackpot

John Willett displays his Power Ball ticket as he passes California Lottery employees Marina Maldonado, left, and Nanette Manson, right, dressed as lotto balls outside of Lichine's Liquor & Deli in Sacramento, Calif., Monday, Nov. 7, 2022. Source: AAP / Rich Pedroncelli/AP

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Published 14 November 2022 at 8:40am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

北美洲知名的彩票樂透「威力球」(Powerball) 日前終於結束了四十連槓的紀錄，上周的開獎終於有幸運兒中了頭獎！頭獎一人獨得，獎金高達20.4億美元。今日鐳射全方位張艾利和大家分享這則創彩金歷史新高的趣聞。

Published 14 November 2022 at 8:40am
By Erik Cheung
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北美洲知名的彩票樂透「威力球」(Powerball) 自創立自今已經有30年的歷史，在美國50個州中的45州以及哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島 (US Virgin Islands) 發行。過去5年，獎金突破10億美元關卡的紀錄總共有5次；而記錄中獎金最高的一次則是2016年的15.9億，當時有3張彩券中獎。售價方面，威力球彩券每張為2美元，頭獎彩券的號碼必須要符合5個主號碼與1個威力球號，共計6個號碼相同才能算是中得頭獎。官方也表示，威力球的頭獎機率是2.922億份之1，如果有多人下注的話，頭獎獎金也會平分。而頭獎中獎者除了可以一次領取獎金外，也能選擇分29年領取。跟據過往經驗顯示，多數贏家都會選擇一次領取。今次派彩有超過1120萬張的彩票，共贏得總額9810萬美元的獎金；當中有22張中了前五個號碼的彩票贏得100萬美元。

今次獲獎彩券在洛杉磯東北部艾塔迪那 (Altadena) 的Joseph Chahayed彩券中心售出。威力球 (Powerball) 上次頭獎於本年8月3日在賓夕法尼亞州 (Pennsylvania) 開出後連杠至今，當時一名幸運兒估計抱走2.069億美元。新一期頭獎獎金為破天荒的19億美元！一些平時不玩彩券的人也想碰碰運氣，令全國各地的便利店大排長龍買彩券，頭獎獎額實際上已增至20.4億美元！

最新一期開獎還是無人中頭獎，頭獎彩金目前已累積至23億美元，使無數美國人懷抱發財希望，但是後來承認報導錯誤，做出修正。美國加州彩券局 (California Lottery) 在11月7日晚間宣布延後開獎，因為他們需要更多時間來完成安全協議驗證。加州彩券局發聲明，威力球有嚴格的安全要求，48個彩券局全都必須滿足相關要求，才能進行開獎。

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頭獎得主並不是唯一獲得大筆鈔票的人，美國稅務機關將對彩金課徵約40%的稅，州政府及地方政府都想分杯羹。而至於是哪位幸運兒拿下這個驚人的獎金呢？目前加州彩票的發言人也表示，目前中獎者尚未出現，販售出這張彩票的彩券行，也會因為開出頭獎的關係，獲得100萬美元的獎金。
Lottery Jackpot
Business owner Joe Chahayed holds a check with his son, Joe Chahayed, Jr., as they pose for a picture outside his Joe's Service Center in Altadena, northeast of Los Angeles Tuesday, Nov. 8, 2022. CA Lottery officials presented a CA Lottery's retailer selling bonus check for "One Million US Dollars," for selling the lottery ticket that won a record $2.04 billion Powerball jackpot. Source: AAP / Damian Dovarganes/AP
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