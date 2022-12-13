【消費者權益】航班延誤需要賠償？

目前，澳洲政府對於航空公司對延誤賠償做法落後於其他國家，歐盟多國和北美國家都立法，需要對航班延誤向顧客提供補償。在澳洲，只有《消費者保護法》(Australian Consumer Law) 規定的乘客，才能得到賠償。航空公司有權決定客戶是否有資格獲得賠償或退款，目前市場上各航空公司的政策也有分別。





墨爾本民間團體 Consumer Champion 的創辦人 Adam Glezer 也一直在推動關於消費者的新法律。這是他自 2020 年以來一直在澳洲倡導的議程。





遭航班延誤的乘客，損失可以很大；如果不對航空公司採取任何監管，這類事件一切都不會改變。Adam 認為，澳洲需要一個激勵機制，認真執行。他表示，就目前的情況來看，航班是否能準時起飛，絕對是一個「賭注」！針對航班延誤的補償計劃，對於那些因特定原因如葬禮或婚禮，準時到達目的地特別重要。





目前在歐洲，如果航班延誤至少三小時，且通知時間少於兩周，受影響的乘客有權獲得 386 澳元至 926 澳元的賠償，視乎飛行距離。如果航班延誤了，乘客還有權在機場獲得免費飲料和食物，如果航班延誤到第二天，他們還有權獲得免費住宿和交通安排。然而，賠償規則不適用於特殊情況，如惡劣天氣導致的延誤。





在澳洲，只有《消費者保護法》規定的乘客才能得到賠償，Adam 認為這有需要改變。他表示，澳洲政府，無論是自由黨還是工黨執政，都一再拖延和忽視這個問題，儘管他們清楚地知道這個迫切需要改變的問題。這不僅會使消費者受益，而且會阻止航空公司進行可預防的延誤和取消航班的決定。





消費者組織「Choice」的理財及旅遊專家貝特 (Jodi Bird) 說，澳洲的航空公司提供的賠償最近有所減少，而且往往被淹沒在條款和條件細節中，這意味著乘客不知道他們可以獲得的賠償內容。





祖達向《衛報》表示，通常在澳洲，如果乘坐的廉價航空公司的航班延誤，可能會得到一張優惠券——如果你幸運的話，優惠是在機場可以買到一杯咖啡！祖達補充，航空公司寧願沒有補償計劃，因為這將影響他們的商業運作，迫使他們儘可能地準時起飛航班。「Choice」表示，澳洲的乘客在航班被取消或延誤時，經常難以獲得滿意的賠償結果。





澳洲律師聯盟發言人說，現在是時侯澳洲擁有自己的「簡單而直接的賠償制度 」。





