【消費者權益】航班延誤需要賠償？

Airport security

澳洲內陸機場。 Source: AAP

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

澳洲政府考慮修改航空業法例，以回應社會訴求來控制航空公司任意改變航班時間表的行為。如果新法例獲得通過，澳洲航空公司的乘客很快就能得到航班延誤和取消的賠償。今日鐳射全方位張艾利和大家分享當中問題所在。

目前，澳洲政府對於航空公司對延誤賠償做法落後於其他國家，歐盟多國和北美國家都立法，需要對航班延誤向顧客提供補償。在澳洲，只有《消費者保護法》(Australian Consumer Law) 規定的乘客，才能得到賠償。航空公司有權決定客戶是否有資格獲得賠償或退款，目前市場上各航空公司的政策也有分別。

墨爾本民間團體 Consumer Champion 的創辦人 Adam Glezer 也一直在推動關於消費者的新法律。這是他自 2020 年以來一直在澳洲倡導的議程。

遭航班延誤的乘客，損失可以很大；如果不對航空公司採取任何監管，這類事件一切都不會改變。Adam 認為，澳洲需要一個激勵機制，認真執行。他表示，就目前的情況來看，航班是否能準時起飛，絕對是一個「賭注」！針對航班延誤的補償計劃，對於那些因特定原因如葬禮或婚禮，準時到達目的地特別重要。

目前在歐洲，如果航班延誤至少三小時，且通知時間少於兩周，受影響的乘客有權獲得 386 澳元至 926 澳元的賠償，視乎飛行距離。如果航班延誤了，乘客還有權在機場獲得免費飲料和食物，如果航班延誤到第二天，他們還有權獲得免費住宿和交通安排。然而，賠償規則不適用於特殊情況，如惡劣天氣導致的延誤。

在澳洲，只有《消費者保護法》規定的乘客才能得到賠償，Adam 認為這有需要改變。他表示，澳洲政府，無論是自由黨還是工黨執政，都一再拖延和忽視這個問題，儘管他們清楚地知道這個迫切需要改變的問題。這不僅會使消費者受益，而且會阻止航空公司進行可預防的延誤和取消航班的決定。

消費者組織「Choice」的理財及旅遊專家貝特 (Jodi Bird) 說，澳洲的航空公司提供的賠償最近有所減少，而且往往被淹沒在條款和條件細節中，這意味著乘客不知道他們可以獲得的賠償內容。

祖達向《衛報》表示，通常在澳洲，如果乘坐的廉價航空公司的航班延誤，可能會得到一張優惠券——如果你幸運的話，優惠是在機場可以買到一杯咖啡！祖達補充，航空公司寧願沒有補償計劃，因為這將影響他們的商業運作，迫使他們儘可能地準時起飛航班。「Choice」表示，澳洲的乘客在航班被取消或延誤時，經常難以獲得滿意的賠償結果。

澳洲律師聯盟發言人說，現在是時侯澳洲擁有自己的「簡單而直接的賠償制度 」。
更多內容

【消費者權益】航班延誤需要賠償？

【繼續微笑】新冠後遺：長期戴口罩令人忘記笑容？

全球智商排名出爐：前六名盡在亞洲

【11歲碩士生】一個決定改變「自閉」少女一生

【涉嫌為騙保險金】珠寶店東主竟自導自演搶劫案？

【偽冒人聲扮綁架】AI成不法之徒犯案工具？


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（6月2日）

2023-06-02_13-16-19_2.png

【時事百寶箱】雪梨舊工廠火災背後：Surry Hills 昔日的時尚工場

SBS Chinese News

SBS 中文新聞（6月2日）

MICHAEL LONG WALK VOICE CAMPAIGN

「原住民之聲」一旦入憲會否引發種族分裂呢？