澳航就外判承包判決上訴 或對廣大打工仔成「重大影響」

近年澳航還裁減了數千名地勤人員，並將他們在大流行初期的工作外判（其中包括 10 個機場的行李處理同清潔工人）。





運輸人員工會（Transport Workers' Union）在 2020 年澳航作出有關決定後，就立即採取法律行動，表示澳航的外判動機是為了削弱工會在勞動力中的高度代表性以及防止員工未來罷工的行為，違反《公平工作法 2009》。





但澳航否認有關指控，指作出該決定的唯一目的是因為航空公司因新冠大流行而面臨巨大財務困難，其利潤暴跌 91%，稅前虧損 27 億元。而外判部分員工可節省約 1 億元。





雖然，聯邦法院已兩次裁定工會勝訴，在判決中表示對澳航在此事中的動機存在合理懷疑，因而其決定並不合法。





由於事情的複雜性，法院在 2021 年駁回了工會要求恢復工人原職的請求，但表示應考慮賠償。





但澳航發言人表示，聯邦法院承認該航空公司有「合法且令人信服的理由」做出外包決定，但不相信阻止受保護的工業行動不是動機的一部分。





由於澳航指他們並不認同有關動機，因而決定向高等法院作出上訴。





運輸人員工會全國秘書長凱恩表示，高等法院同意審理此案的事實突顯了「這件事的重要性和嚴重性」。





他亦表示：法院將裁定澳航裁員是否是「澳洲歷史上最大的非法解僱案件」。





凱恩直言：「很少有人沒有受到喬伊斯領導的澳航管理團隊殘酷行為的影響……無論結果如何，工人們的勇氣都必須受到稱讚。」





「他們對正義的承諾向全國各地的僱主發出了警告信號。 勞動工人不會容忍他們的工作被故意分割並以低價賣出。」



