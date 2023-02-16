【有人歡喜有人愁】昆士蘭兩名失踪礦工證實死亡 土耳其女子埋瓦礫十天被救

在昆士蘭西北部地區克朗克里Cloncurry附近的鋅礦場失踪的兩名礦工經已被確認死亡。





兩名礦工分別係33 歲的蘭格里奇 (Dylan Langridge) 和 36 歲的戴維斯 (Trevor Davis)， 他們是與周三（15／2）早上， 在杜加德河（Dugald River）礦場內距離地面很深的一個地方，駕駛一輛輕型貨車和鑽機掉進了一個在礦場一個有125米深的大洞穴內。





之後，有關方面進行重大的搜救行動，並派出無人機來視察現場地區的土地是否安全，同時，救援人員亦清除倒塌在輕型貨車附近的碎片， 並於昨天（16／2）下午發現了兩人的屍體。現時有關方面正對事件進行調查。





與此同時，在輕型貨車後面的一台鑽機也掉入了洞內，但負責該鑽機的操作員卻得以倖存，之後由搜救人員救出，他只是接受了輕傷，並送院治療。





而兩名死者的僱主是一間名為 Barminco 的採礦承包商公司，事發之後，礦場的營運商 MMG公司亦暫停了礦場的採礦工作，據報，該礦場一共僱用了約 500 名工人。





Barminco 的母公司Perenti的董事總經理兼行政總裁諾威爾（Mark Norwell）在得悉兩人死亡的消息後表示，結果是令人震驚的， 並表示會對事件進行調查，避免同類型事件再次發生。同時， 他亦向死者的親屬表示最深切的慰問。





諾威爾表示，兩人都是團隊內重要的成員，在公司內都備受大家的尊重。





他又說：『我們目前的重點是為兩者的家人、朋友和同事提供支援。』



Dugald River 礦場總經理阿克羅伊德 (Tim Akroyd)亦 表示，大家都對這一悲慘事件感到震驚， 而礦場的開採工作則會仍然暫停。





同時，昆士蘭資源安全與健康部門將對事件展開調查，而因為有人死亡，所以驗屍官亦會進行調查。





不過，在土耳其， 一名 17 歲的女子在當地發生 7.8 級地震 後被埋在瓦礫下接近250小時（ 248即十多天）後被救出， 並已由救護車送往醫院治理。奧梅茲（Aleyna Ölmez） 是在南中部省份卡赫拉曼馬拉斯 (Kahramanmaras) 一座倒塌的建築物中獲救。





今次土耳其和敘利亞地震的總死亡人數經已超過 42,000 人。而在土耳其的災害與應急管理局 (AFAD) 昨天（16／2）表示，自最初的大地震以來，災區內一共發生了 4,300 多次餘震。而現時仍然有數百萬人需要人道主義援助，許多生還者在接近冰點的冬季氣溫下無家可歸。





由於該地區大部分的衛生基礎設施在地震中均已遭受破壞或無法使用，當地衛生部門需面對艱鉅的任務，努力確保民眾避免感染其他疾病。





世界衛生組織周三（15／2）表示，他們特別關注敘利亞西北部人民的福祉，因為該地區是由叛軍控制的地區，幾乎無法獲得援助。 他們要求敘利亞總統阿薩德 (Bashar al-Assad) 開放更多與土耳其的通道，讓援助物資可以送往有需要的災民。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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