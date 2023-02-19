無人駕駛汽車的誕生：會否威脅職業司機的生計？

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亞馬遜旗下企業 Zoox 的無人駕駛巴士 Robotaxi。 Source: Supplied / AAP

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科技巨頭成功推出的自動駕駛巴士 (Robotaxi)，預計未來將成為員工上下班的免費接駁車。今日鐳射全方位張艾利和大家分析一下無人駕駛汽車會否顛覆司機的行業，影響司機的生計。

美國電子商務巨擘亞馬遜(Amazon)旗下自動駕駛汽車企業 Zoox最近成功在加州公共道路上完成了AI汽車(Robotaxi)的載客測試，顯示Zoox對於服務大眾的商業營運，又邁進了一大步。推出的無人駕駛車，初步的任務為Zoox員工在2棟大樓間辦公移動，雖然距離只有短短1.6公里，但也算是小有進展。預計未來將成為員工上下班的免費接駁車。

Zoox於2月11日進行測試，在福斯特城(Foster City)公司總部自家的兩棟辦公大樓之間進行，車上載有4名公司的員工，雖然車程僅有約1.6公里，不過在公路上停等紅燈或是轉彎都由robotaxi自行操作，測試時速大約56公里。Zoox執行長Aicha Evans表示，這次自動駕駛的路線其實非常複雜，過程不但包括左轉和右轉，還有數個紅綠燈、行人、自行車騎士，還有停車場行駛和雙向轉彎等。
Robotaxi車體不大，只有3.63公尺長，一次可供4個人面對面乘坐，座椅之間有杯架和無線充電板還有透明天窗。Robotaxi 沒有方向盤或踏板，具有雙向駕駛能力和四輪轉向，無需倒車即可改變方向，電量充飽一次足以連續運作16個小時，時速最快更可高達每小時120公里。

Zoos聯合創辦人Jesse Levinson表示，Zoox推出了全球首個在公共道路開放行駛的全自動駕駛巴士，商用服務的日期尚未知，因需取得額外的政府許可。國際運輸論壇(International Transport Forum)預測到了2030年，美國和歐洲對專業卡車司機的需求可能會大減，美國可能會在一個月内損失多達2.5萬個就業崗位！但同時會增加大量遠程駕駛員、精通自動導航和AI技術的工程師等等。

Zoos已製造出數十輛自動車，計劃讓更多人工智能汽事可以取得加州車輛管理局許可；早前，這款無人車就已獲美國聯邦車輛安全法規認證，符合最高碰撞安全標準。

亞馬遜積極進軍自動駕駛汽車市場，在2020年以13億美元買下Zoox無人車新創公司，目前有2500名員工。其他傳統汽車大廠，日前雖然也都宣布要投入自動駕駛汽車市場，不過進展不似預期般順利。Alphabet子公司Waymo和通用汽車General Motors旗下新創公司Cruise等其他企業，也不斷地測試自動駕駛車，但多數仍配有普通車輛的手動控制裝置以防事故發生。在大量燒錢的研發下，Volkswagen和Ford汽車去年關閉合資的自駕技術公司。
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