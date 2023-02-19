無人駕駛汽車的誕生：會否威脅職業司機的生計？

美國電子商務巨擘亞馬遜(Amazon)旗下自動駕駛汽車企業 Zoox最近成功在加州公共道路上完成了AI汽車(Robotaxi)的載客測試，顯示Zoox對於服務大眾的商業營運，又邁進了一大步。推出的無人駕駛車，初步的任務為Zoox員工在2棟大樓間辦公移動，雖然距離只有短短1.6公里，但也算是小有進展。預計未來將成為員工上下班的免費接駁車。





Zoox於2月11日進行測試，在福斯特城(Foster City)公司總部自家的兩棟辦公大樓之間進行，車上載有4名公司的員工，雖然車程僅有約1.6公里，不過在公路上停等紅燈或是轉彎都由robotaxi自行操作，測試時速大約56公里。Zoox執行長Aicha Evans表示，這次自動駕駛的路線其實非常複雜，過程不但包括左轉和右轉，還有數個紅綠燈、行人、自行車騎士，還有停車場行駛和雙向轉彎等。



Robotaxi車體不大，只有3.63公尺長，一次可供4個人面對面乘坐，座椅之間有杯架和無線充電板還有透明天窗。Robotaxi 沒有方向盤或踏板，具有雙向駕駛能力和四輪轉向，無需倒車即可改變方向，電量充飽一次足以連續運作16個小時，時速最快更可高達每小時120公里。





Zoos聯合創辦人Jesse Levinson表示，Zoox推出了全球首個在公共道路開放行駛的全自動駕駛巴士，商用服務的日期尚未知，因需取得額外的政府許可。國際運輸論壇(International Transport Forum)預測到了2030年，美國和歐洲對專業卡車司機的需求可能會大減，美國可能會在一個月内損失多達2.5萬個就業崗位！但同時會增加大量遠程駕駛員、精通自動導航和AI技術的工程師等等。





Zoos已製造出數十輛自動車，計劃讓更多人工智能汽事可以取得加州車輛管理局許可；早前，這款無人車就已獲美國聯邦車輛安全法規認證，符合最高碰撞安全標準。





亞馬遜積極進軍自動駕駛汽車市場，在2020年以13億美元買下Zoox無人車新創公司，目前有2500名員工。其他傳統汽車大廠，日前雖然也都宣布要投入自動駕駛汽車市場，不過進展不似預期般順利。Alphabet子公司Waymo和通用汽車General Motors旗下新創公司Cruise等其他企業，也不斷地測試自動駕駛車，但多數仍配有普通車輛的手動控制裝置以防事故發生。在大量燒錢的研發下，Volkswagen和Ford汽車去年關閉合資的自駕技術公司。





