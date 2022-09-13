SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞（9月13日）Play13:20SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.2MB)Published 13 September 2022 at 12:11pmBy Selina Kong, Yeung Wai YeePresented by Yeung Wai YeeSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 13 September 2022 at 12:11pmBy Selina Kong, Yeung Wai YeePresented by Yeung Wai YeeSource: SBS新聞提要英女王伊利沙伯二世的靈柩，移送至愛丁堡聖吉爾斯大教堂，守夜儀式後，當地時間早上開放予民眾瞻仰，據報有兩萬人輪候。最新消費者調查顯示，澳洲人正勒緊褲頭，來應對加息，同整體生活開支上升。中國駐聯合國代表批評，澳洲與英國美國的核潛艇合作，本質上是核擴散，必須放棄。分享Latest podcast episodes【皇室寵物狗】哥基犬陪伴女王走畢人生旅程【假期爭議】各行各業對9月22日定為公眾假期悼念女王意見不一【隨時中招】 銀行手機程式最易藏木馬美國通脹數字即將出爐 市場繼續做好