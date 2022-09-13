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SBS 中文新聞（9月13日）

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Published 13 September 2022 at 12:11pm
By Selina Kong, Yeung Wai Yee
Presented by Yeung Wai Yee
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 13 September 2022 at 12:11pm
By Selina Kong, Yeung Wai Yee
Presented by Yeung Wai Yee
Source: SBS
新聞提要
  • 英女王伊利沙伯二世的靈柩，移送至愛丁堡聖吉爾斯大教堂，守夜儀式後，當地時間早上開放予民眾瞻仰，據報有兩萬人輪候。
  • 最新消費者調查顯示，澳洲人正勒緊褲頭，來應對加息，同整體生活開支上升。
  • 中國駐聯合國代表批評，澳洲與英國美國的核潛艇合作，本質上是核擴散，必須放棄。
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