SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （9月9日）Play12:01SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11MB)Published 9 September 2022 at 10:51amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Koma ChengPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 9 September 2022 at 10:51amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Koma ChengPresented by Jennifer MokSource: SBS提要英女皇伊利沙伯二世逝世，享年96歲氣候變化草案通過，澳洲減排目標成為法律北京不滿美國再延期廢除對中國商品加徵關稅其他內容【英女王逝世】澳洲朝野及世界各國領袖致哀：「她是非凡的君主」【世上執政最長君主】英女皇伊利沙伯二世逝世【澳洲禮儀文化】你不可不知！彭秀慧視《呀媽有咗第二個》為出道作 感謝姜濤阿Jer陪伴嘗試分享Latest podcast episodes【世上執政最長君主】英女皇伊利沙伯二世逝世彭秀慧視《呀媽有咗第二個》為出道作 感謝姜濤阿Jer陪伴嘗試【澳洲禮儀文化】你不可不知！花粉症加深哮喘症狀 預防管理至關重要