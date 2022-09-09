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SBS 中文新聞 （9月9日）

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Published 9 September 2022 at 10:51am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Koma Cheng
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 9 September 2022 at 10:51am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Koma Cheng
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
提要
  • 英女皇伊利沙伯二世逝世，享年96歲
  • 氣候變化草案通過，澳洲減排目標成為法律
  • 北京不滿美國再延期廢除對中國商品加徵關稅
其他內容

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