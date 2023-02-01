SBS 新聞簡報（2月1日）

性小眾團體獲准在佩爾葬禮會場外示威

新州警方早前以公眾安全為由，向法庭申請禁令，禁止示威。但經雙方再次商討後，彩虹平權行動社區組織獲准在教堂外一個「合適路線」繼續抗議活動。





佩爾在2018年曾因涉嫌性侵男童被定罪，但上訴得直。





一名示威者表示，天主教會一直試圖掩藏做過的事，非常可恥。「這不只是關乎佩爾，是關乎整個天主教會。」





不過，藝人Roy Mustaca認為佩爾生前是服務信眾的好人，他應由天主去定斷而非凡人。



前部長否認對robodebt問題負責

前民政部長圖治否認對自動債務索償系統負有責任。





在2016至2017年在職的圖治，是第三名在自動債務索償系統調查中被傳召作供的前內閣成員。





他今日向皇家委員會供稱，他負責的是該系統的合法實施。他說錯誤是發生在福利金領取者無法或難以提供收入證明，而這個和他的工作內容無關。



澳洲清廉指數回升 仍遠落後10年前

澳洲在最新的「全球清廉指數」中的排名略有回升。





該組織的澳洲總裁摩爾表示，政府需要一套完整策略，包括加強對告密者的保護、減低說客對政治的影響，以及實時披露政治捐款。





其他地方，丹麥、新西蘭和芬蘭位列前3，新加坡排第5是最高的亞洲國家，香港和台灣分別排12和25位，中國排65，而非洲國家索馬里包尾。



布林肯下周訪華料重啟被擱置談判

美國國務卿布林肯將於下星期訪華兩日。





白宮的國家安全委員會發言人柯比表示，布林肯在2月5日至6日到訪中國期間，將尋求與中方官員討論俄烏戰爭。





他透露，去年8月中國抗議時任眾議院議長佩洛西訪台，因此擱置一系列會談，涉及軍事和氣候變化等議題，而布林肯今次將尋求重啟談判。



烏克蘭促歐盟加快批准其加入申請

烏克蘭將於星期五在首都基輔和歐盟舉行峰會，尋求加快批准加入程序。





總理殊米加爾表示，峰會在烏克蘭首都舉行，是向夥伴和敵人發出訊號，顯示歐洲相信烏克蘭會取勝並支持烏克蘭加入歐盟。





歐盟委員會去年6月建議給予烏克蘭歐盟候選國地位，建議需要獲得27個成員國一致同意才能生效。



澳洲加大對緬甸軍政府制裁

澳洲對緬甸軍政府施加更多制裁。





16名國家管理委員會成員，是兩年前領導政變後掌權的軍人，被作出財務和旅行制裁。另外兩個軍方控制的實體企業也被列入制裁名單。





外交部長黃英賢表示，緬甸軍政府對反對派，包括和平示威者，實施暴力鎮壓，導致上千人被囚或被殺，澳洲基於價值觀和利益必須採取措施。



新州撥款支持多元文化社區家暴受害人

新州政府宣佈為多元文化社區的家庭暴力受害人提供支持。





防止家庭及性暴力廳長沃德表示，當局明白一些受害人有簽證和語言困難，因此撥款200萬元予以協助。





多元文化廳長庫爾歡迎社區團體申請該項資金，以幫助多元文化社區成員。



維州全面禁塑令今日起生效

禁令包括塑膠飲管、碗碟、餐具、攪拌棒、棉籤等，但塑膠杯蓋、外賣盒就不在此限。





任何個人和機構，包括商舖、政府、體育俱樂部、學校和非營利組織，都不准銷售或供應上述產品。



體育消息

24歲的澳洲國腳蘇達亞（Harry Souttar），以2600萬澳元的轉會費從英冠球會史篤城轉投英超李斯特城，成為史上身價最高的澳洲球員。





之前的紀錄是由穆伊保持，他在2017年以1400萬元從曼城轉會哈特斯菲。



