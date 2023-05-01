SBS 新聞簡報（5月1日）

總理艾巴尼斯參與布市勞動節遊行

今日是勞動節，總理艾巴尼斯和昆州州長帕拉謝伊參加在布里斯本舉行的勞動節遊行。





帕拉謝伊也表示，會在下月的州財案中為民眾緩解生活開支壓力。她又提到，昆州是全國第一個實施將職場過失致死入刑、引入家庭暴力帶薪假、打擊假工會等勞工權益的州份。



【原住民之聲】示威者攔路勞動節遊行

布里斯本的勞動節遊行遇上小插曲，有反對原住民國會之聲入憲公投的示威者一度阻礙遊行隊伍。





艾巴尼斯表示，澳洲人將有機會在今年稍後，為更好的未來投出贊成票。





與此同時，前總理艾保德今日出席國會一個委員會對原住民之聲的調查。





他認為 沒證據顯示該諮詢機構可以改善原住民的福祉 ，特別是對於偏遠地區而言。他批評公投已造成社會撕裂。



防長外長訪問新加坡 紀念自貿20周年

國防部長馬利士和外交部長黃英賢訪問新加坡。





今年是兩國簽署自由貿易協定20周年，雙方舉行雙邊會談，討論國防、安全、貿易和投資等方面的合作。





馬利士表示，澳洲經濟的未來和東南亞及東亞有很深的聯繫，本地區也是澳洲安全的根基，和新加坡的關係有助維持這些重要方面。



數據：澳洲樓價連續第二個月上漲

數據顯示，全國樓價連續第二個月錄得上漲。





房地產分析公司 CoreLogic 公佈最新住房價格指數，顯示 樓價4月升 0.5%，升幅比3月略低 。





該公司指，四大首府城市雪梨、珀斯、墨爾本、布里斯本的樓價都出現季度增長，進一步證明全國樓市經已逐步復甦。



新州議員發表恐同言論或被起訴

新州獨立議員格林威治考慮起訴新州一國黨領袖黎敦。





黎敦月前在社交網站發表被指冒犯性及恐同的言論，引起爭議。他之後刪除貼文，但拒絕道歉。





格林威治揚言將採取法律行動，來反擊對性小眾的攻擊。



著名電視節目主持人去世 年僅46歲

綜藝節目《我要做廚神》（MasterChef）的主持人Jock Zonfrillo去世，年僅46歲。





這位著名節目主持人曾在全球多間著名餐廳工作，他2019年加入這個備受歡迎的電視節目。





家人證實他昨日在墨爾本過身，但未透露死因。而本周節目將會停播。



巴拉圭總統大選 親台候選人勝出

巴拉圭總統大選結束，主張和台灣斷交的候選人落敗。





執政黨的總統候選人培尼亞（Santiago Peña）早前已表明，如果當選不會改變和台北的邦交；而在野黨則主張和北京建交。





大選在當地4月30日舉行，目前點票超過九成八，執政黨獲得超過43%選票，大幅領先在野黨的27%。培尼亞已發表勝選宣言。



體育消息

英超賽事，曼城作客2比1擊敗富咸，在打少一場的情況下超越阿仙奴升上榜首。



