SBS 新聞簡報（11月10日）

澳洲為圖瓦盧提供氣候變化簽證

該簽證下，圖瓦盧公民每年有280個名額可以受氣候變化影響為由，申請來澳洲工作、學習和生活。





圖瓦盧是全球受海平面上升影響最嚴重的國家，預計到2050年，首都的一半面積會被淹沒，到世紀末95%土地都位於水面下。





澳洲總理艾巴尼斯承諾會支援圖瓦盧，無論是自然災害，還是衛生疫情、軍事入侵。他又承諾撥款1690萬元支援該國的填海工程。



當局指Optus對用戶及商戶賠償不足

Optus昨日宣佈，為本周三受影響的個人客戶提供免費流動數據。該公司又指，預計商戶因通訊問題每天的損失約為2元。





不過，小生意申訴專員比爾森（Bruce Billson ）拒絕這個講法，表示小企業因今次事件造成的問題仍未完全解決。





署理總理馬利士回應時指，Optus必須在事件上對客戶保持透明度，而當局會就此發起調查。



南澳擬投資打造為全國造船中心

南澳將打造阿德雷德為全國造船業中心。





聯邦政府的 澳英美協議核動力潛艇項目落戶當地 ，州政府正大力發展，訓練數千名國防相關行業的工人。





不過若要成為國家的造船中心，當地3,500名高技術國防工業工人，預計到2040年代將要增加到8,500人。





南澳州長馬思諾（Peter Malinauskas）表示，將會投資在Osborne海軍造船廠建立一間學校，為核動力潛艇和其他船隻的製造業培訓未來一代。



以色列：無意統治加沙 必須去軍事化

以色列表示並不尋求征服、佔領或統治加沙地帶。





總理納坦雅胡指，今次戰爭後必須見到加沙非軍事化和去激進化，組建文官政府，如有必要，需要有可信任的力量進駐，以防再次出現武裝威脅。





與此同時，加沙al-Shifa醫院批評受到針對性空襲，以軍回應稱該醫院被哈馬斯武裝分子用作基地。



香港區議會候選人全部通過資格審查

港府表示， 區議會選舉的399名候選人已完成資格審查，全部符合「擁護《基本法》」和「效忠香港特區」的法定要求和條件，裁定提名有效。





昆州州長訪華力谷貿易和旅遊業

昆州州長帕拉謝伊今日結束 為期5天的訪華行程 。





她率領多達100位教育、商業、農業、貿易和旅遊業代表，參加在上海舉行的中國國際進口博覽會，推銷牛肉、海鮮、葡萄酒、保健品和園藝等產品。





在華期間，她也會見了上海市長龔正，以及東方航空公司、教育部等機構人員，推進貿易、旅遊業和國際留學。



央行料澳洲經濟上升但收入下降

今日發表的最新季度經濟預測認為，年度通脹率的下降速度慢於此前預計，要2025年底才回落到2至3%的目標區間，因此可能需要進一步加息。





央行又預測國內生產總值將穩定上升，而家庭可支配收入的實際收入下降，要明年下半年才轉為正增長。



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