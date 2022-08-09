SBS 新聞簡報（11月10日）

澳洲為圖瓦盧提供氣候變化簽證
，為「氣候難民」提供特殊簽證。
該簽證下，圖瓦盧公民每年有280個名額可以受氣候變化影響為由，申請來澳洲工作、學習和生活。
圖瓦盧是全球受海平面上升影響最嚴重的國家，預計到2050年，首都的一半面積會被淹沒，到世紀末95%土地都位於水面下。
澳洲總理艾巴尼斯承諾會支援圖瓦盧，無論是自然災害，還是衛生疫情、軍事入侵。他又承諾撥款1690萬元支援該國的填海工程。
當局指Optus對用戶及商戶賠償不足
當局批評，電訊公司Optus為作出的補償並不足夠。
Optus昨日宣佈，為本周三受影響的個人客戶提供免費流動數據。該公司又指，預計商戶因通訊問題每天的損失約為2元。
不過，小生意申訴專員比爾森（Bruce Billson ）拒絕這個講法，表示小企業因今次事件造成的問題仍未完全解決。
署理總理馬利士回應時指，Optus必須在事件上對客戶保持透明度，而當局會就此發起調查。
南澳擬投資打造為全國造船中心
南澳將打造阿德雷德為全國造船業中心。
聯邦政府的，州政府正大力發展，訓練數千名國防相關行業的工人。
不過若要成為國家的造船中心，當地3,500名高技術國防工業工人，預計到2040年代將要增加到8,500人。
南澳州長馬思諾（Peter Malinauskas）表示，將會投資在Osborne海軍造船廠建立一間學校，為核動力潛艇和其他船隻的製造業培訓未來一代。
以色列：無意統治加沙 必須去軍事化
以色列表示並不尋求征服、佔領或統治加沙地帶。
總理納坦雅胡指，今次戰爭後必須見到加沙非軍事化和去激進化，組建文官政府，如有必要，需要有可信任的力量進駐，以防再次出現武裝威脅。
與此同時，加沙al-Shifa醫院批評受到針對性空襲，以軍回應稱該醫院被哈馬斯武裝分子用作基地。
香港區議會候選人全部通過資格審查
港府表示， 區議會選舉的399名候選人已完成資格審查，全部符合「擁護《基本法》」和「效忠香港特區」的法定要求和條件，裁定提名有效。
當局從上屆區選開始引入審查制度，正值反修例運動，。而新一屆選舉將於今年12月10日舉行，將是1982年以來。
昆州州長訪華力谷貿易和旅遊業
昆州州長帕拉謝伊今日結束。
她率領多達100位教育、商業、農業、貿易和旅遊業代表，參加在上海舉行的中國國際進口博覽會，推銷牛肉、海鮮、葡萄酒、保健品和園藝等產品。
在華期間，她也會見了上海市長龔正，以及東方航空公司、教育部等機構人員，推進貿易、旅遊業和國際留學。
央行料澳洲經濟上升但收入下降
儲備銀行預測。
今日發表的最新季度經濟預測認為，年度通脹率的下降速度慢於此前預計，要2025年底才回落到2至3%的目標區間，因此可能需要進一步加息。
央行又預測國內生產總值將穩定上升，而家庭可支配收入的實際收入下降，要明年下半年才轉為正增長。
體育消息
（Ron Barassi）今日在墨爾本板球場舉殯，數千人出席向他告別。
這位足壇名宿效力Melbourne、Carlton等球會多年，在球員和教練生涯共贏得10次聯賽錦標。
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