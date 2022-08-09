SBS 新聞簡報（8月10日）

反對黨促推遲60日處方藥法例被否決

反對黨在參議院動議推遲 政府的60日處方藥物新法例 ，但不獲通過。





工黨在今年財政預算案內公佈新措施，容許藥房出售60日劑量的處方藥物，無需每個月買，而價格與30日劑量相同。





兩黨聯盟表示反對並動議制止，但政府在綠黨和中立議員支持下否決動議。





反對黨的衛生事務發言人拉斯頓表示，會在下一次會期阻止政府修改法例，讓政府有時間諮詢醫藥行業。他強調支持為國民提供較便宜的藥物，但不能因此損害藥房收入。



聯邦政府向追債系統受害人道歉

眾議院通過動議，對自動債務索償系統的受害人道歉。





工黨議員今日發起動議，以88對51通過。政府服務部長索頓代表聯邦政府道歉，承諾不會重蹈覆轍。他又要求兩黨聯盟就這個非法系統破壞國民對政府信任而道歉。





自動債務索償系統是在2015至2019年兩黨聯盟執政期間實施。



眾議院議長拒特權委員會處理莫理遜

前總理莫理遜將不會因自動債務索償系統的責任問題被移交特權委員會處理。





綠黨日前要求眾議院議長迪克考慮，由特權委員會來調查莫理遜否認相關責任的言論。





不過，迪克今日表示，沒證據顯示莫理遜是明知該系統有問題，他拒絕同意皇家委員會的報告並不足以構成故意誤導國會。



艾巴尼斯將於10月下旬首次訪美

總理艾巴尼斯將於今年10月23至26日訪問美國。





美方公佈，總統拜登會在25日在白宮設宴款待，討論加強澳美聯盟合作的重要議題。





今次將會是艾巴尼斯上任以來首次訪美。他發聲明表示，兩國有著長久關係，是基於共同承諾致力和平、法治和民主價值的深厚友誼及互信。



中國恢復旅行社經營澳洲旅行團

中國宣佈 恢復旅行團前往澳洲 。





中國文化和旅遊部今日公佈，允許旅行社恢復經營中國公民出境旅行團的第三批名單，包括澳洲、英國、美國、日本和南韓等81個國家和地區。





這是新冠疫情以來，中國恢復出境自由行後，重新對澳洲恢復團隊遊。消息公佈後，中國旅遊平台的諮詢量急升，其中土耳其、澳洲和日本最受關注。



夏威夷毛伊島山火釀6死20傷

美國夏威夷毛伊島發生山火，已導致6人死亡，超過20人受傷。





毛伊島一些住宅和商業建築被燒毀，並出現大面積電力和通訊中斷。夏威夷州全境已進入緊急狀態。





當局出動國民警衛隊協助救災，呼籲所有居民和遊客遵守疏散指令。飛往當地的大量航班已被取消。



幾乎所有安老院全天候設註冊護士

自當局實施新規後，已有98%的護老機構符合24小時有註冊護士駐院的要求。





他說新規令很多護士「用腳投票」，重返安老院，他也感謝所有的安老院職員。



布市埋墻女屍身份被確認

在布里斯本住宅發現的女性遺骸已被確定身份。





8個月前，清潔工在Alderley一間公寓的墻內發現一個頭骨。昆州警方今日證實，死者是Tanya Lee Glover，在13年前死亡，時年38歲。





警方表示今次使用了聯邦警察的全國DNA數據庫，而調查的下一步是找出真兇。



體育消息

澳洲女足國家隊 Matildas 正在備戰 星期六對陣法國的世界盃八強賽 。主教練古斯塔夫森拒絕透露，剛剛傷愈復出的隊長卡爾會否進入先發陣容。



