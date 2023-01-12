SBS 新聞簡報（1月12日）

艾巴尼斯訪巴布亞新畿內亞加強軍事合作

總理艾巴尼斯今日抵達巴布亞新畿內亞展開國事訪問，就國防協議進行最後磋商。





他也成為首位在當地國會致辭的外國領袖。他表示，相關協議將加強兩國的緊密國防合作，開創「和平與繁榮的決定性十年」。





他說：「這項基於深厚信任的協議，如家人般帶來地區安全，是向其他國家展示兩國對夥伴關係的未來進行投資的典範。」





他又提到巴國當年脫離澳洲獨立，並不是「澳洲的賞賜」，而是當地人民對權利的主張。





此外，艾巴尼斯還談到體育交流，再次表態支持該國球隊參加澳洲的全國欖球聯賽（NRL）。



人權觀察：澳洲原住民及難民狀況惡化

一份報告指澳洲的原住民和難民的人權情況惡化。





人權觀察組織發表第33份對各國的人權狀況調查報告，指澳洲的主要問題在於在囚人士死亡數字、監獄及懲教設施的條件，以及政府對氣候變化的行動。





數據顯示，原住民只佔全國人口的3%，但佔了囚犯人數的29%，而2022年有17名原住民囚犯死亡，比前一年多6人。





另外，報道也對澳洲在巴布亞新畿內亞和瑙魯的離岸稽留中心裡的200名尋求庇護者的情況表示擔憂。



維州州長拒絕為佩爾舉行州葬儀式

曾任墨爾本及雪梨總教區總主教的佩爾，生前擔任梵蒂岡聖座的經濟秘書處處長。他曾於2017年因涉嫌戀童罪名被控，一度罪成，但在2020年上訴得直。





安德魯斯今日被問及會否為其舉辦州葬儀式時予以否認，表示沒人向他提出相關建議，又指此舉將會令曾受神職人員侵犯的受害人飽受折磨。



【南澳洪災】阿德雷德公路或遭水淹

南澳洪水蔓延到下游，多個湖泊迎來水位高峰。





梅利河流入的Lake Albert湖水持續上漲。當局警告，阿德雷德東南部的主要公路可能會受洪水影響，降低限速至每小時60公里。





當地預計周末會迎來潮濕天氣，可能會令汛情雪上加霜。



新州州長自曝曾穿納粹制服並道歉

新州州長 佩洛德為自己年輕時穿過納粹黨制服而道歉 。





他表示，兩日前一名內閣同僚提醒他，曾經在2003年21歲生日宴會上穿過相關服裝。





他說對自己當年的做法深感羞恥，因此自揭往事並道歉。



新納粹份子打人罪成判社區令

一名新納粹團體成員被控襲擊罪成，但無需入獄。





29歲的被告Thomas Sewell於2021年在墨爾本九號台大樓外，和一名報道右翼極端主義新聞的記者起爭執，並拳打過來制止的保安人員。





被告表示打人並非出於種族主義，指無論保安是何背景他都會打。他最終被判18個月的社區懲教令和150小時的社區服務令。





維州此前已 立法限制納粹活動 。



阿富汗政府大樓外發生自殺式襲擊

國際方面，阿富汗的外交部大樓外發生自殺式炸彈襲擊，至少5人死亡，超過40人受傷。





塔利班當局指，襲擊者試圖進入政府大樓，但不成功，其後引爆炸彈。





恐怖組織伊斯蘭國已承認責任。聯合國、英國和巴基斯坦等對此予以譴責。



廣州駕車撞人事件釀5死13傷

廣州鬧市區發生駕車撞人事件，造成5人死亡，13人受傷。





事發昨日傍晚，在天河區繁忙路口，一名22歲男子駕車多次撞向過馬路的途人，其後下車灑起現金。他在被警員制服時高呼廣東省委書記黃坤明是他叔叔。





當地警方表示正調查事件。



體育消息

澳網賽事今日下午抽籤。





男單方面，基爾喬斯（Nick Kyrgios）如果晉級八強有望迎戰9屆霸主祖高域，而德米瑙爾（Alex de Minaur）也落入同一個半區。



