SBS 新聞簡報（1月16日）

煤氣商指供應短缺而拒絕接受新客

煤氣零售商因供應短缺已拒絕接受新的客戶。





能源巨頭AGL證實，由於無法確保長期的可負擔的天然氣供應，暫停接受新的工業和商業客戶。





獨立議員藍比也對 能源價格上限的效用不大 表示擔憂。她說行業有市場機制，但被政府強行打破。



財長促能源企業遵守價格上限規定

財政部長查默斯表示，他知道能源公司在獲取供應方面有困難，但強調仍需按照臨時價格上限的規定。





他說競爭及消費者公署會密切監管各企業，確保他們的做法符合相關規定。





不過，他表示和在未來幾日諮詢該公署和業界，了解價格上限的實施情況和預期影響。



新州正式實施首置者土地稅改革

新州的首次置業者被允許選擇交一次過的印花稅或是每年的土地稅。





州長佩洛德一直是印花稅的反對者，他說新政策令更多人有機會置業，幫年輕人解決龐大的印花稅而有更穩健的財政。





而工黨就批評新政對家庭「永續收稅」，令原本已享有免稅政策的首置者和所有人一樣要交數十萬元的稅項。



【尼泊爾墜機】雪梨乘客或已遇難

尼泊爾一架內陸客機墜毀，其中一名澳洲乘客相信已經遇難。





該客機昨日在機場附近墜毀，至少68人死亡，當局今天繼續搜索餘下4名失蹤者。乘客名單顯示，當中有一名29歲的澳洲男子Myron Love，來自雪梨，其親友指他熱愛旅遊。





澳洲外交部仍在確認其生死。



俄軍炮擊住宅 烏總統斥沉默者「懦弱」

烏克蘭東部城市第聶伯羅一個住宅大樓在星期六被俄軍導彈擊中，至今造成30人死亡，超過70人受傷。





當局指仍有多人失去聯絡，但在瓦礫中找到生還者的希望很微。總統澤連斯基批評俄羅斯民眾對襲擊保持懦弱的沉默。





俄方早前承認，在剛過去的周末向烏克蘭發動連串導彈攻擊，表示擊中所有預定目標。



中國駐珀斯總領事訪龍蝦出口商

總領館網頁發布的消息指，龍定斌上星期形容這間全澳最大的岩龍蝦出口商，多年來在推動兩國漁業合作、增進人民友好中發揮了重要作用，並指2020年前對華出口額達97%。





而在同一日，中國駐澳大使肖千表示，中方對解決兩國貿易爭端持開放態度。



昆州惡劣天氣令約百名遊客被困

昆州中部沿岸Whitsundays地區出現極端天氣和洪水，約百名遊客無處可去。





這批遊客目前在Bowen的社區中心暫避，獲當地居民提供食物和用品。





由於惡劣天氣，當地主要公路Bruce Highway等已和外界切斷，來往機場的巴士以及多個航班都已取消。



塔州機構示威反對礦企破壞雨林

塔州一個非政府機構發起環保示威，指一個雨林被非法破壞。





Bob Brwon Foundation的成員今日示威要求Venture Minerals公司，停止在未經政府批准下鑽探Tarkine地區，當地是澳洲最大的溫帶雨林。





該機構表示早前已呼籲聯邦政府介入，但未獲回應。



體育消息

與此同時，基爾喬斯昨日發現在墨爾本市中心騎電動滑板車，沒戴頭盔兼載著女友。維州警方表示已就其涉嫌違例展開調查。



