SBS 新聞簡報（2月13日）

反對黨批當局放寬難民申請永居是歡迎蛇船

移民部長吉爾斯表示，那些難民已在澳洲生活多年，不應該再受不穩定未來的困擾。





20歲的大學生Asma Nayim Ullah有望成為雪梨羅興亞社區首位女醫生。她因為持臨時保護簽證而無法獲得政府資助讀書。她說等今日已經等了很久。





不過，只有在 2013 年底前抵澳洲的難民，或者在明日之前持有或已申請臨時保護簽證和避風港企業簽證的人士，才有資格轉永居。預計有1.9萬人受惠。





但反對黨的內政事務發言人安德路絲表示，政府此舉是發出錯誤訊號，令更多難民認為值得冒險坐船來澳洲。



政府向原住民道歉期間離席 達頓認錯

反對黨領袖達頓為自己當年拒絕聆聽政府向原住民致歉而道歉。





今日是聯邦政府向原住民道歉15周年。2008年，前總理陸克文正式就當局在歷史上的同化政策向原住民道歉，而在他作演講期間，時任反對黨前排議員的達頓離席表示反對。





達頓今日在國會表示，對當年的做法感到後悔。他說陸克文道歉的做法是正確，而他會支持政府繼續在這方面的努力。



【土敘大地震】死亡人數增至3.4萬人

國際方面，在土耳其和敘利亞的地震救援仍在進行中。





雖然大地震已過去一星期，死亡數字上升到超過3.4萬人，但當局和各國救援隊仍抱著找到生還者的希望。





今次是土耳其自1939年以來傷亡最嚴重的地震。





目前當局正嘗試維護災區治安，據報有商鋪遭到盜竊和搶劫，還有人搜刮倒塌房屋的財物。



新西蘭北島遭熱帶氣旋吹襲

新西蘭北島遭受熱帶氣旋Gabrielle吹襲，面臨狂風暴雨和巨浪，有大約5.8萬戶停電。





奧克蘭和附近4個地區已進入緊急狀態，多間學校和政府設施關閉，超過500個航班取消，當局呼籲民眾留在室內。





氣象部門預計惡劣天氣會在當地今晚至明日上午達到頂峰。



中國旅遊業界指市場反映好但缺人手

中國重開出境旅遊業務，業界面臨人手不足。





當局上月宣佈 以20個國家為試點恢復出境旅遊 。有旅行社形容市場反應超出預期，但疫情期間流失大量人手需時招聘。





有轉行維持生計的資深領隊透露，會先觀望業界和國際航班情況再考慮重操故業。



雪梨音樂節一男子涉吸毒過量而死

在星期六舉行的Transmission Music Festival大型室內音樂節，有超過1.8萬人參與。期間12人因吸毒被送院，其中7人要插喉管。





警方透露，當中一名男子在Bankstown醫院搶救後身亡，正調查事件。而音樂節上有6名年齡介乎19至33歲男子因涉嫌販毒被捕和被控。



珀斯天鵝河時隔半世紀重裝防鯊設備

珀斯當局將會在天鵝河安置防鯊設備。





一名16歲少女於2月4日在Fremantle一帶河水中游泳時遇襲，在現場搶救後傷重不治，是100年來當地首宗因鯊魚襲擊而死亡的事件。





當局相信施襲者是從海洋游入天鵝河分娩的牛鯊，將會時隔半世紀重啟防鯊設備，地點在Melville河段。



華裔醫生張正賢投訴聽證會今召開

雪梨華裔腦外科醫生張正賢今日起 接受涉及專業操守的聽證會 。





他正面臨多宗被指沒經過醫學監督就做手術的投訴。他過去15個月已被限制進行腦部手術，除非得到其他神經外科醫生批准。





聽證會上有證人作供指張正賢「販賣希望」，未經嚴格診斷就令患者和家屬對生存的希望信以為真。



體育消息

第57屆美國超級碗國家欖球聯盟賽事中，堪薩斯城酋長隊以38比35擊敗費城老鷹隊，奪隊史第3冠。



