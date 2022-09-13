SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月13日）Play06:12SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.67MB)Published 13 September 2022 at 5:23pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 13 September 2022 at 5:23pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【新國王貨幣好快流通】英女王頭象貨幣係咪「炒得起」？調查指The Star嚴重違規 雪梨賭場最快兩周內關門英女王御宅生前曾放短租 預約爆滿至兩年後瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes烏克蘭連日閃電收復失地 普京堅稱捱得住西方壓力【疫苗快報】數據稱超1成澳洲勞動力因長期新冠無法工作（9月13日）港專家稱疫情受控 籲港府11月實施「0+7」【專家話你知】僱主7月起必需為打工仔供公積金