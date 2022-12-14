SBS 新聞簡報（12月14日）

莫理遜承認對自動債務索償系統負有責任

前總理莫理遜承認，他對自動債務索償系統的問題負有責任。





皇家委員會繼續 調查自動債務索償系統 ，時任社會服務部長的莫理遜今日作供，被問到是否曾說過要用系統來「打擊」那些試圖「竊取」好處的人。





他否認使用這些具體的詞語，但表示他確實有責任改善系統來確保納稅人支持的是最有需要的人。他強調確實存在一些人尋求欺騙系統來獲得福利金。





預計莫理遜明日會繼續作供。



能源價格上限計劃夠票在國會通過

工黨設置 能源價格上限的計劃 已鎖定足夠票數在國會通過。





綠黨將會支持該計劃，換取政府承諾為家庭和企業提供電力和熱水器補貼。





國會將於明日開會，就對煤炭和天然氣設置12個月的價格上限進行立法。





能源部長飽文表示，該計劃符合國家利益，以對抗俄羅斯發動戰爭引發的能源價格飆升。他說明白供應商要保護利潤，但政府要保護人民。



當局考慮針對電子貨幣改革金融行業

當局表示會在明年改革金融服務行業，更好規管電子貨幣等新的金融產品。





助理財長鍾斯表示，改革還會包含先買後付的服務，而對相關市場的改革方案正在業界進行諮詢。





他說，電子貨幣是主要對象，因為原有的法例無法合適地將其納入規管範圍。



【昆州警匪駁火案】倆受傷警員出院

兩名均為28歲的警員布拉夫和柯克，他們當時和兩名同僚前往事發物業，遭到三人槍擊。同僚被擊中後，他們逃到鄰近房屋的樹叢中躲避，幸免於難。





布拉夫受輕傷，柯克就因為腿部有子彈碎片而要做手術。他們感謝所有人的支持。



TPG遭網絡攻擊 萬五名客戶電郵外洩

電訊公司 TPG的電郵帳戶外洩 ，是最新一間遭到網絡攻擊的澳洲企業。





TPG發聲明表示，昨日接獲網絡安全顧問公司通知，有證據顯示其為客戶儲存電郵的伺服器，出現未授權的登入活動，相信是黑客意圖透過電郵來搜尋電子貨幣和金融資訊。





該公司說有1.5萬名客戶受影響，向他們作「毫無保留的道歉」。



報告：雪梨多地獨立屋價格急跌

房地產分析公司CoreLogic發表的年度報告顯示，全國十個獨立屋價格跌幅最大的地區均位於雪梨。其中北部海灘 Narrabeen、雪梨市中心、內城區的Surry Hills和Redfern，都勁減四份之一。





墨爾本和布里斯本都錄得下跌，但幅度不足兩成。



外長訪問密克羅尼西亞加強合作

國際方面，外交部長黃英賢承諾為密克羅尼西亞解決重要問題。





黃英賢正率領國會跨黨派代表團訪問太平洋島國，今日抵達密克羅尼西亞。她表示澳洲會提供幫助，為島國保持自主性。





訪問團昨日在瓦努阿圖，代表澳洲政府簽署了新的安全協議，包含人道主義援助、災難援助、網絡安全和國防領域。



斐濟執政黨選情或受生活開支影響

斐濟大選今日結束，目前仍未知道在任16年的總理姆拜尼馬拉馬能否維持政權。





斐濟在2013年公佈新憲法，今次是第三次舉行民主選舉。反對黨聯盟的領袖拉布卡挑戰姆拜尼馬拉馬的「斐濟優先黨」。





該國的生活開支持續攀升，執政黨正面臨貧困加劇的重大挑戰。



香港入境大陸據報1月開放並實施「0+3」

中國國家衛健委宣佈，由於核酸檢測改為自願，很多無症狀感染者不再檢測，所以從今日起不再公佈無症狀感染者的數據。





而當局今日公佈過去一日新增僅2249宗確診個案，廣東佔近一半為最多。





與此同時，有港媒報導，內地最快明年1月9日開放香港入境大陸人士，放寬為「0+3」居家監察。目前深圳對北上人員仍然實行「5天集中隔離＋3天居家隔離」的措施。



體育消息

26歲的世界前網壇「一姐」巴蒂，連續第五年獲得澳洲網球手的最高榮譽Newcombe獎章。



