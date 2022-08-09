SBS 新聞簡報（8月14日）

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【原住民公投】反對黨促國民了解細節

反對黨呼籲國民，在原住民之聲入憲公投之前
仔細了解相關政策的細節


反對陣營繼續爭取支持，有人提出如果不確定公投的內容，就投反對票。

反對黨的原住民事務發言人普萊斯表示，想支持原住民，投贊成票並非唯一選擇。她建議選民「做功課」，了解修改憲法帶來的深遠影響。

與此同時，澳洲航空在3架飛機的外殼塗上贊成宣傳運動Yes23的標誌，以示對原住民之聲的支持。澳航總裁喬伊斯表示，這些飛機會飛越多個城市，讓更多人了解公投。

總理艾巴尼斯讚揚澳航，自六十年代以來就支持以實際行動來承認原住民。
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德外長來澳期間飛機故障中途折返

原定訪問澳洲的德國外交部長貝伯克，因飛機故障而中途折返。

按照計劃，她應該在今日抵達澳洲，開展為期一星期的太平洋訪問，之後還會前往新西蘭和斐濟。

但德國代表團乘搭的飛機在阿布扎比加油之後出現機器問題，被迫返航。目前所有人員停留在當地，暫時未知後續安排。

賴清德過境美國出席僑宴 過百人示威

台灣副總統賴清德出訪巴拉圭，期間過境美國。

他在周六晚抵達紐約，入住酒店時受到台灣僑民及中國民主人士到場歡迎，但未如
今年3月總統蔡英文抵達
時有抗議人群。周日中午，賴清德出席僑宴期間則有百餘人舉行反對台獨的示威。

他在僑宴上致辭表示：「台灣安全，世界就安全，台海和平，世界就和平」，又說不能因為極權主義威脅，就放棄民主道路。

新州州長：澳洲隊奪冠將舉辦花車巡遊

新州州長柯民思表示，如果澳洲女足奪得世界盃冠軍，當晚會舉辦花車巡遊。

多位政客就
是否設立公眾假期來慶祝女足奪冠
發表意見。國家黨質疑此舉會影響企業。

而作為公眾假期的支持者，柯民思今日進一步表示，在雪梨舉辦的世界盃決賽後，若澳洲隊勝出會舉行大巡遊。他指，巡遊和公眾假期都是刺激本地經濟的良機。
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不滿選舉結果 一國黨重選新州領導層

一國黨的新州領袖黎敦，因為在3月的州選舉中未達目標而被撤職。

領袖韓珍已去信新州黨部，解散原領導層，包括黎敦，將重新選出新領袖。但此舉不影響黎敦的上議員席位。

該黨原有兩個上議院議席，希望增加兩席。黎敦在選舉前辭職重新參選並當選，最終只增加了一席。

女首富遭子女起訴欺詐祖父遺產

澳洲女首富、礦業巨頭萊茵哈特（Gina Rinehart）被指在家族財產上欺詐。

萊茵哈特的兩名子女起訴母親，指其在1992年祖父去世時將家族的採礦牌照非法轉移給自己的公司。

他們的代表律師今日出庭時形容，萊茵哈特對家族財產進行「有計劃和蓄意的欺詐」。

西澳破獲澳洲最大非法電子煙案

西澳衛生部門接獲據報後，在珀斯一個倉庫檢獲黑市價值1000萬元的超過30萬枝電子煙。

非法電子煙含有多達200種有毒的化學物質，可以對腦部造成永久損害甚至死亡。

當局未有透露是否有人被捕。

體育消息

效力法甲巴黎聖日耳門的巴西球星尼馬，有望加盟沙特球隊希拉爾，轉會費可能達到8000萬歐羅。

31歲的尼馬有意重返母隊巴塞隆拿，但正考慮沙特豪門提出1億歐羅年薪的兩年合同。

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