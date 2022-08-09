SBS 新聞簡報（6月15日）

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綠黨擬動議對普華永道停牌兩年

新州暫停和會計師樓普華永道（PwC）合作後，綠黨呼籲聯邦政府跟進。

普華永道早前爆出醜聞
，曾有內部人員向跨國企業分享澳洲政府的機密稅務政策文件，涉及至少67名前任或現任僱員。

新州政府今日公佈，和該公司有關稅務的合同，暫停實施3個月，並要求該公司，禁止上述涉事僱員處理和州政府的合同。

在國會，綠黨參議員波科克考慮提出動議，對普華永道停牌兩年。她說洩密事件嚴重，有需要用嚴厲的後果以儆效尤。

獨立議員稱曾遭自由黨議員性騷擾

獨立參議員索普就其指稱自由黨參議員范恩對其性侵，交代細節。

索普昨日行使國會特權指稱被范恩性侵
，但後者堅決否認。她今日進一步表示，在2021年某一天，一名男子跟蹤並把她逼到一個樓梯口，被男子的職員和同僚見到。

但由於樓梯口沒閉路電視，之後男子「侵犯性地提出要求」並「不恰當地觸摸」她，就沒人目擊。而她後來獲悉時任總理莫理遜知悉事件。

索普表示無意就當年事件報警，但建議當局立即增加國會大廈內的安保人員和攝像頭，又說知道很多人都有類似經歷。

范恩已否認指控，反對黨領袖達頓表示應進行調查，而他不會判斷對錯，也不會驅逐范恩出黨。

自衛隊槍擊案 疑兇稱曾遭教官訓斥

日本自衛隊槍擊案，疑兇稱曾遭教官訓斥。

事發昨日上午，岐阜市陸上自衛隊射擊場訓練期間，一名18歲的候補隊員向同僚開槍，造成兩死一傷。他當場被捕，控以謀殺罪名。

疑兇供稱，其中一名中槍死亡的52歲教官，曾經訓斥自己，而他無意殺害另一名25歲的隊員，只是因為對方試圖阻止他開槍。

警方和自衛隊正調查案件。防衛相濱田靖一表示，案件為國民造成極大憂慮，為此由衷致歉。

加拿大僱員稱中共控制亞投行

中方表示，亞洲基礎設施投資銀行被中國共產黨控制的說法，純屬謊言。

曾任亞投行全球通訊主管的加拿大公民畢加博早前辭職，表示親眼目睹中共人員佔據該銀行的關鍵職位，如同特務情報組織。加拿大副總理兼財政部長方慧蘭表示正調查事件，即時暫停加國政府在亞投行的活動。

中國駐加拿大大使館回應，中國作為亞投行重要成員，一貫遵循多邊規則和程序來參與決策，相關言論純屬嘩眾取寵的炒作。
相關內容

澳籤署亞洲基礎設施投資銀行相關協議

報導: 遲疑不決 | 澳洲或無緣晉身亞投行高層

數據：去年全球流離失所人數破億

聯合國難民署指，俄烏戰爭、其他武裝衝突和氣候變化等因素令全球被迫離開家園的人數創新高。

2022年全球被迫流離失所趨勢報告顯示，因戰爭、迫害、暴力和侵犯人權而無家可歸的人數，超過1億800萬人，比上一年增加1910萬人。

而大多數人是寄居在中低收入國家，而非富裕國家，經濟佔全球1.3%的46個最不發達國家，收容了超過兩成難民。

數據：去年維州青少年犯罪飆升

維州的青少年犯罪數字飆升。

罪案統計局的最新數據顯示，截至4月的過去一年，10至14歲兒童犯下超過6千宗案件，比前一年增加超過四成。

其中，
入室爆格這類案件
，犯罪年齡組別人數最多的15至17歲。

貨運司機抗議超市Aldi安全保障不佳

全國多個首府城市有貨運司機在超市Aldi的店鋪外示威，抗議工作壓力太大，要求改善安全標準。

運輸工人工會表示，早前向39個主要零售商、製造商和農業公司投訴，但Aldi毫無回應。

工會指，若該企業不同意提供安全保障，將採取更多工業行動。

體育消息

澳洲國家足球隊 Socceroos 今晚東岸時間8點，將在北京
對陣世界冠軍阿根廷


澳洲隊在去年世界盃和對方交手時表現出色
，但主帥阿諾德表示已經過去，正放眼明年的亞洲盃和2026年世界盃。

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