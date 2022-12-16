SBS 新聞簡報（12月16日）

市議會獲准不必在國慶日舉行入籍儀式

聯邦政府取消地方議會必須在澳洲日舉行公民入籍儀式的規定。





2019年墨爾本 有市議會決定不在國慶日舉行入籍儀式 ，以示對原住民作為哀悼日的尊重。此舉引發前政府取消這些市議會舉行儀式的資格。





他說自己支持1月26日作為國慶日，這點不會改變。他又指，如果因為市議會的決定而否認這一日是英國新移民成為澳洲人的歷史，這是不公平。





新規定下，澳洲各地的市議會可以選擇在1月26日前後三日內舉行公民入籍儀式。



工黨政府廢除行政事務上訴審裁處

聯邦政府將會廢除行政事務上訴審裁處，另設一個新機構。





律政部長載夫斯表示，前政府不按資質和經驗，任命了85名自由黨前議員、職員或者相關機構人員擔任審裁處職務，破壞了該機構的獨立和效能。





他說政府會制定透明的任命制度，務求新機構更好地服務社區利益。綠黨已對此表示支持。



澳新食品監管部門召回有毒菠菜

澳洲和新西蘭正召回引發多人中毒的菠菜。





最少有9名來自新州4個家庭的居民，食用Riviera Farms牌子的受污染菠菜後被送院。公司指菠菜可能受到野草污染。





澳新的食品監管部門已要求召回這批保質期到今日的菠菜，當局呼籲民眾切勿食用。



多州假期對交通違規實施雙倍扣分制

新州和首都領地從12月23日到1月3日，持續 11 天，警方加強處罰超速、使用手機、沒扣好安全帶，以及駕駛電單車時沒戴頭盔的違規情況。西澳則是從12月23日持續到1月8日。





昆州只對第二次違規的司機雙倍扣分，全年適用。維州、南澳、塔州和北領地沒雙倍扣分制度。



港府要求Google置頂正確國歌被拒

香港特區政府要求網絡公司Google，將《義勇軍進行曲》作為正確的國歌在搜尋器置頂，但被拒絕。





Google表示，公司有排名系統，自動顯示相關、高質素和有用的資訊，不會人為操控搜尋結果。又指除非公司全球政策中有列明特定原因，否則不會移除搜尋結果。





行政長官李家超說繼續就 正確國歌搜尋結果一事 和Google交涉，形容這個是「大是大非」和道德的問題。



大馬露營地山泥傾瀉釀9死

馬來西亞一個露營地發生山泥傾瀉，造成至少9人死亡。





事發在當地凌晨，雪蘭莪州靠近首都吉隆坡的一個有機農場附近，山泥從30高的山坡滑下，當時有超過90人正在睡夢中





據報已有約60人獲救，而死者包括婦女兒童。當局仍在加緊搜救。



【充氣城堡慘劇】塔州民眾紀念一周年

塔州民眾悼念充氣城堡慘劇發生一周年。





去年一間小學的畢業典禮期間，一個充氣城堡被強風吹起掉落，導致六名在現場遊玩的學童喪生。





州長洛克利夫、死者家屬及很多民眾昨日在德文港參加紀念活動。洛克利夫表示，這些兒童永遠在大家心中。





校方今日亦舉辦了私人紀念儀式。



體育消息

墨爾本延長格蘭披治賽車合同

維州政府和格蘭披治主辦方延長合同。





新合同下，墨爾本將舉辦賽事至少到2037年，並在未來14年至少舉辦4次一級方程式的賽季揭幕戰。





格蘭披治賽車在今年錄得創紀錄的41.9萬名觀眾，維州政府預計明年加入二級和三級方程式比賽後會更多人觀看。



【短池錦標賽】澳洲再添金 港隊破蛋

世界短道游泳錦標賽正在墨爾本舉行，澳洲女將麥姬昂在100米自由泳決賽，以打破大會紀錄的成績奪金，而香港女飛魚何詩蓓排第二，為港隊贏得今屆賽事首面獎牌。





不過澳洲隊以8金4銀3銅，在獎牌榜被美國反超，跌到次席。



